Sonos en El Buen Fin 2020 con promociones para los amantes de la música y el audio

La oferta de Sonos en El Buen Fin 2020 incluye un 25% de descuento en sus modelos One y One SL y un 20% de descuento en la portátil Move y más.

Las promociones que Sonos ofrecerá durante El Buen Fin 2020, están pensadas para los distintos perfiles de amantes de la música y el audio. Desde las compactas bocinas One y One SL, para quienes se inician con Sonos o quieren crecer su sistema; la portátil Move, ideal para los que valoran la libertad de llevar su música a cualquier parte; o la versátil barra de sonido Beam; hasta la estilizada Five, diseñada para quienes desean alta fidelidad, nitidez y un sonido envolvente.

Sonos Buen Fin 2020

La oferta de Sonos incluye un 25% de descuento directo en sus modelos One y One SL y un 20% de descuento directo en la portátil Move, la barra de sonido Beam y la elegante bocina Five, por lo que los precios al público quedarán de la siguiente forma:

One SL, de $4,699 a $3,499 pesos mexicanos

de $4,699 a pesos mexicanos One, de $4,999 a $3,749 pesos mexicanos

de $4,999 a pesos mexicanos Move, de $9,999 a $7,999 pesos mexicanos

de $9,999 a pesos mexicanos Beam, de $9,999 a $7,999 pesos mexicanos

de $9,999 a pesos mexicanos Five, de $12,499 a $9,999 pesos mexicanos

Además, durante El Buen Fin 2020, los clientes de Costco encontrarán un paquete de dos One SL con un 25% de descuento y la barra de sonido Beam con un 20% de descuento.

Para Sonos, El Buen Fin 2020 comienza desde el lunes 9 y concluye el viernes 20 de noviembre, con la promoción disponible en México a través de las tiendas departamentales, en línea y la red de integradores AV.

Información sobre Sonos

Sonos (Nasdaq: SONO) es una de las marcas mundiales líderes en experiencia sonora. Fue precisamente Sonos quien inventó el audio inalámbrico multi-habitación para el hogar, y su innovación ayuda al mundo a mejorar su experiencia sonora dándoles a los usuarios acceso al contenido que más les gusta y permitiéndoles controlarlo como deseen. Con una experiencia sonora incomparable, un cuidadoso diseño estético para el hogar, facilidad de uso y una plataforma abierta, Sonos pone el abanico completo del contenido de audio al alcance de todos. Sonos tiene su sede en Santa Bárbara, California.

En México, Sonos se encuentra disponible a través de una red de distribuidores e integradores, tiendas especializadas, departamentales y en línea.

Más información en www.sonos.mx