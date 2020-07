Sonia, podcast de Spotify sobre Inteligencia Artificial

Sonia, el nuevo podcast de ficción de Gimlet, una compañía de Spotify, sigue la historia de Elena (Brianda Deyanara), quien recientemente fue reclutada por Teledinámica Órbita, la compañía detrás de Sonia (Aislinn Derbez), el asistente virtual más intuitivo del momento. Este producto de inteligencia artificial es capaz de recordar las preferencias de sus usuarios, resolver todos sus problemas e incluso llegar a generar empatía con ellos. Esto solo es posible porque Sonia es real y, detrás de su voz robótica, miles de personas de carne y hueso se encargan de atender a las consultas diarias, divididas en distintas áreas de especialización, cosa que el usuario ignora.

Con un divorcio en curso y en su búsqueda por un nuevo comienzo, Elena se esforzará por encontrar estabilidad en su nuevo puesto y por ayudar a los usuarios con cada interacción, incluso cuando éstas únicamente tienen que ver con “aves”, división que le asignaron. Su talento y nivel de involucramiento la harán sobresalir, pero también la acercarán peligrosamente a la delgada línea que no debe cruzar.

Sonia es la adaptación al español del exitoso podcast americano del 2018, Sandra, con las voces de Kristen Wiig, Alia Shawkat, Ethan Hawke, entre otras.

Spotify y Gimlet estrenan versiones de esta ficción localizadas en 4 países: México, Brasil, Francia y Alemania, cada iteración con un nombre distinto – Sonia, Sofia, Sara y Susi. Dichas adaptaciones cuentan con talento local y han sido adecuadas al mercado en su totalidad, con escritores nativos que le dieron a la historia el color de cada región, lejos de una mera traducción. Las cuatro nuevas versiones están disponibles en cada uno de estos lugares de manera simultánea.

“El hecho de que celebridades masivas en múltiples mercados se están interesando en el mundo de los podcasts y contar historias ratifica el crecimiento de este medio a una escala global», dice Courtney Holt, Global Head of Studios and Video para Spotify. “Aunque es la primera vez que tomamos una historia y la adaptamos a otros mercados a esta magnitud (cuatro al mismo tiempo, en lugar de una adaptación a la vez), esto no termina aquí. Recurriendo a la combinación única de los datos de audiencias de todo el mundo y talento local, creemos que podemos llevar a los podcasts a un terreno global, de la manera en que lo hace la televisión, el cine y la industria editorial.”