SNK VS. CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM, ¡Ya disponible en Nintendo Switch!

SNK VS. CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM ya está disponible para su descarga en Nintendo Switch y presenta a 26 temibles luchadores.

SNK CORPORATION (Suita-city, Osaka, Japón) se enorgullece de anunciar que SNK VS. CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM ya está disponible para su descarga en Nintendo Switch. En el título original de 1999, SNK y CAPCOM reunieron a sus mejores luchadores para crear uno de los mejores crossovers en el género de peleas. Ahora esta colaboración de ensueño se puede disfrutar en Nintendo Switch como parte de la colección NEOGEO POCKET COLOR SELECTION.

SNK VS. CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM presenta a 26 temibles luchadores de series como KOF, SAMURAI SHODOWN, STREET FIGHTER y DARKSTALKERS. Los jugadores pueden elegir entre los modos de lucha individual, Tag y en equipo, así como entre tres estilos de pelea diferentes. Entre combates, los jugadores pueden disfrutar de las modalidades Survival, Time Attack y Minijuegos para acumular puntos y desbloquear personajes ocultos. SNK VS CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM también aprovecha los modos Tabletop y Handheld de Nintendo Switch para que los amigos puedan jugar cuando y donde quieran.

Información

Título: SNK VS. CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENIUM

Género: Juego de Peleas

Plataforma: Nintendo Switch (Descarga Digital)

Lanzamiento: 17 de febrero de 2021 (PST)

Precio: 155.01 MX$ / 7,99 USD

Jugadores: 1 a 2 jugadores

Calificación por Edades: Teen

Tienda: Nintendo eShop

Sitio oficial: https://www.snk-corp.co.jp/us/games/ngpcs

Tráiler (América del Norte):