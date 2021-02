SNK revela un nuevo personaje de KOF XV y más sobre la season pass 3 de Samurai Shodown

Chizuru Kagura confirmada en KOF XV. CHAM CHAM se incluirá en el próximo Season Pass 3 de SAMURAI SHODOWN, así como un personaje secreto de GUILTY GEAR.

SNK CORPORATION se enorgullece en anunciar la llegada de Chizuru Kagura a su próximo juego de peleas THE KING OF FIGHTERS XV, así como más detalles sobre el contenido del Pase de Temporada 3 de SAMURAI SHODOWN que será lanzado el 16 de marzo.

KOF XV, que está programado para ser lanzado este año, continúa el legado de la serie KOF con sus icónicas batallas de equipos 3 contra 3 y diferentes historias/finales para cada equipo. Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi e Iori Yagami se unirán para formar el equipo Sacred Treasures.

CHIZURU KAGURA

Chizuru Kagura es descendiente del clan Yata, uno de los tres poderosos clanes encargados de los Tesoros Sagrados capaces de sellar la «Voluntad de Gaia», también conocida como Orochi. Su estilo de lucha se asemeja al baile tradicional japonés, mientras que su acceso al estilo Kagura de las artes marciales antiguas le permite hacer frente a las habilidades de su oponente.

Tráiler de Personaje:

Chizuru convence a los herederos de los otros dos clanes, Kyo Kusanagi e Iori Yagami, para unir fuerzas una vez más y entrar en el último KOF con la esperanza de revelar los poderes detrás de la aparición del ser conocido como Verse y el debilitamiento del sello en Orochi.

KYO KUSANAGI

Kyo Kusanagi es el heredero del clan Kusanagi y sucesor del estilo Kusanagi de artes marciales antiguas. El clan Kusanagi es uno de los tres a los que se ha confiado un Tesoro Sagrado, y por lo tanto, una llama limpiadora corre por la sangre de Kyo. Aunque su mayor rival es Iori Yagami, ambos tienen pocas opciones más que dejar de lado sus diferencias y unirse una vez más en este último KOF y, con suerte, evitar que Orochi resucite.



Trailer de Personaje:

IORI YAGAMI

El clan Yagami es uno de los tres clanes antiguos a los que se les ha confiado un Tesoro Sagrado. Como descendiente de este clan, Iori tiene acceso a habilidades que le permiten destrozar a sus enemigos y poderosas llamas de amatista otorgadas por su conocimiento del Estilo Yagami de Artes Marciales Antiguas. Sus antepasados firmaron un pacto de sangre con Orochi hace 660 años, lo que provocó una disputa con el clan Kusanagi. A pesar de esto, decide mantener sus deberes como miembro de los clanes sagrados originales y se une a KOF.

Trailer de Personaje:

SNK también reveló más información sobre el Season Pass 3 de SAMURAI SHODOWN, que estará disponible a partir del 16 de marzo.

El 16 de marzo, CHAM CHAM, el primero de cuatro personajes DLC, se unirá a la batalla.

CHAM CHAM

CHAM CHAM es la hermana menor de un poderoso guerrero que vive en un pueblo de Green Hell, un frondoso bosque ubicado en Sudamérica. Junto con su amigo mono Paku Paku, CHAM CHAM a menudo deja la comodidad de su pueblo para salir y explorar, metiéndose en situaciones peligrosas. Esta vez, sin embargo, parte en una misión para encontrar a su hermano mayor. Sus movimientos son difíciles de leer debido a su naturaleza imprudente y audaz, así que prepárate para sufrir las consecuencias si ha jugueteado lo suficiente cerca de ti.



Trailer

El cuarto lugar en la lista de peleadores de SAMURAI SHODOWN Season Pass 3 será para un luchador de la aclamada serie GUILTY GEAR. Esta franquicia de juegos de lucha 2D fue creada por Arc System Works Co., Ltd. en 1998 y ha sido elogiada por los fanáticos por sus personajes interesantes y únicos, elementos de acción rápidos y elegantes y un mundo fascinante impregnado de extravagante fantasía SF. Comunicaremos más informaciones sobre esta colaboración más adelante.



Además del nuevo personaje DLC, el Season Pass 3 de SAMURAI SHODOWN también estará acompañado por una actualización de balanceo gratuita, que también incluye la nueva mecánica Guard Cras, que llegará el 16 de marzo.



SOBRE SNK

Con sede en Osaka, Japón, SNK desarrolla, publica y distribuye software de entretenimiento interactivo a escala global. Conocido por franquicias como THE LAST BLADE, THE KING OF FIGHTERS, METAL SLUG y SAMURAI SHODOWN, SNK continúa enfocándose en su rica historia de juegos de consola y arcade.