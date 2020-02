Smartphones Samsung reciben una extraña notificación, sorprendiendo a sus usuarios

¿Tienes un smartphone Samsung y hoy recibiste una extraña notificación con simplemente un «1»? Tranquilo, pues todo se trata de un fallo de la empresa mientras realizaba pruebas internas.

De acuerdo con The Verge, usuarios de equipos Samsung Galaxy de todo el mundo recibieron una notificación proveniente de la aplicación Encuentra mi teléfono, la cual solamente contenía un simple número 1.

Sin duda alguna, los usuarios de los equipos Samsung se extrañaron por esta acción especialmente porque Encuentra mi teléfono maneja información sensible como la ubicación y datos de contacto en caso de perder el dispositivo.

Con el fin de evitar el pánico, la cuenta de Samsung UK ha salido a aclarar la situación indicando que, efectivamente, fue un error por parte de la empresa mientras realizaban labores internas.

Recently, a notification about “Find My Mobile 1” occurred on a limited number of Galaxy devices. This was sent unintentionally during an internal test and there is no effect on your device. We apologize for any inconvenience this may have caused our customers. ^LF

— Samsung Help UK (@SamsungHelpUK) February 20, 2020