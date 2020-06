Skolable, app que mejora la seguridad y la logística en las escuelas

Aplicación mexicana llamada "Skolable" hace más seguro y eficiente el proceso de entrega de los alumnos a la hora de la salida en las escuelas.

Hoy en día la mayoría de las escuelas tienen fallas de seguridad tremendas, no validan que a quien se le entrega un niño sea el autorizado, no se tiene un registro de la hora y persona de la entrega, no se cuentan con cámaras de seguridad o no hay un monitoreo constante de estas, se permite la entrega a otra persona con una simple llamada, credencial o tarjetón colocado en el auto, además de que no se cuentan con protocolos de seguridad bien establecidos en casos de secuestros, tiroteos o asaltos.

Todo lo anterior aunado con los altos índices de inseguridad y el aumento de delitos como secuestro y robo, hacen a los niños en las escuelas blancos potenciales para criminales que busquen cometer este tipo de delitos, y la hora de la salida es uno del momento donde más facilidad podrían llegar a tener y donde los niños son más vulnerables.

Otro gran problema es el caos que se genera en la mayoría de las escuelas a la hora de la salida, donde tanto los padres como el staff de la escuela pueden llegar a perder una gran cantidad de tiempo en el proceso de recoger a un niño, sumándole el descontento que se puede generar a los vecinos de la escuela, el caos vial y la contaminación auditiva.

Para contrarrestar todos estos problema nace Skolable (https://skolable.com/), una solución tecnológica creada por Kiritek, liderada por Rogelio Sánchez, empresa que forma parte de grupo Tres Marías, y que crea soluciones tecnológicas para resolver problemas sociales de alto impacto.

Actualmente con más de 15 colegios utilizándolo, en diferentes estados de la república mexicana y en proceso de implementarse en varios más; Skolable busca impactar en la sociedad creando comunidades escolares más seguras.

¿Cómo nace la idea?

Rogelio Sánchez, Director General de Kiritek, nos explica cómo se le ocurrió la idea:

“Como Padre de familia vivo el problema del tiempo para poder recoger a mis hijos, a causa del trabajo tengo solo dos horas para hacerlo, adicional a esto el avisar que alguien más va pasar por ellos (cosa que sucede muy frecuentemente) es toda una travesía. Soy una persona que continuamente observo y busco muchas maneras de perfeccionar o hacer de manera más eficiente las cosas y aprovechar más el tiempo, sobre todo con el uso de la tecnología. Esto me hizo pensar en buscar una manera de poder avisar con tiempo y de forma más segura, rápida y cómoda cuando fuera a pasar por mis hijos. Por fortuna tuve eco con la dirección de grupo Tres Marías y me permitieron comenzar un prototipo. Busque convencer a los encargados del colegio donde estaban mis hijos y accedieron a realizar y brindar las facilidades para poder hacer levantamiento de requerimientos, necesidades y tomar un grupo muestra. Dada la complejidad del colegio, las pruebas no fueron las mejores y se decidió parar el proyecto, estuvimos a nada de dejarlo morir, hasta que tome la decisión de ir fuera de la ciudad, me aventure a buscar apoyo en escuelas de monterrey con un gran amigo director de un colegio, a partir de ahí las cosas cambiaron, nos dimos cuenta que si existía una necesidad real. Continuamos con el proyecto y a 6 meses hemos logrado colocarlo en más de 15 colegios”

¿Cómo funciona?

Control de entregas

Los papás podrán solicitar a sus hijos antes de salir de su casa u oficina, la escuela recibirá la petición de manera anticipada y alistará a los niños. Mediante geolocalización, la plataforma detectará cuando el papá esté a una distancia cercana de la puerta de la escuela, el personal del colegio recibirá una notificación y mandará al alumno a la puerta para que el padre lo reciba. Una vez que el padre haya recibido al alumno éste notificará a la escuela por medio de la app que lo a recibido.

Gestión de rondas.

Los papás podrán organizarse por turnos para recoger a sus hijos, esto ayuda a disminuir la afluencia vehicular y contribuir con el medio ambiente.

Control de entregas para familiares y amigos por QR.

Para mayor seguridad y mayor eficiencia, Skolable gestiona las entregas de tus hijos por medio de códigos QR cuando necesitas que acuda un familiar o amigo.

Avisos escolares.

Por medio de la plataforma se podrá dar avisos sobre cuestiones escolares o eventos, y también se podrá mantener informado a los padres sobre el desempeño académico de sus hijos.

¿Qué beneficios otorga la plataforma?

Eficiencia y seguridad en el proceso de entrega de alumnos a la salida del colegio.

Mejoría en la logística y control de tu escuela.

Ahorroen tiempo de espera de padres y niños, reducción del tráfico.

Optimiza la comunicación entre padres, alumnos y autoridades escolares.

Video Funciones Skolable: