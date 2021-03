Silver Rain Games cierra un gran acuerdo con EA Partners

EA Originals financiará y publicará juegos que inviten a la reflexión creados por un nuevo estudio: Silver Rain Games fundado por el actor Abubakar Salim.

Silver Rain Games, un estudio de desarrollo de entretenimiento interactivo co fundado por el actor y productor nominado al BAFTA, Abubakar Salim, ha firmado un importante acuerdo con el sello EA Originals de Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), el cual se dedica a potencializar a audaces estudios independientes. EA Originals financiará las IPs no anunciadas del estudio emergente, así como orientación y apoyo al equipo para brindar una nueva perspectiva a los juegos e industria.

Silver Rain, que tiene su sede en el Reino Unido, fue co-fundado en diciembre de 2019 por Salim, quien es mejor conocido por su papel en el exitoso programa de HBO Raised by Wolves, junto a Melissa Phillips, quien liderará como Head of Studio, y quien anteriormente trabajó como Responsable de Programas y Eventos para BAFTA Games. La compañía se lanzó con la intención de generar juegos y contenido innovadores y que inviten a la reflexión a través de diferentes medios de entretenimiento. Desde su inicio a finales del año pasado, el estudio ha aumentado rápidamente su plantilla a 20 miembros aproximadamente, quienes trabajan de forma remota por el momento.

“En lo que ha sido un año desafiante, hemos reunido a un equipo extraordinariamente creativo y sofisticado el cual está ansioso por trabajar en proyectos que den vida a sus perspectivas globales. Juntos construiremos un universo emocionante que libera el poder de la narración y la brillantez que aporta ”, dijo Salim. «No podríamos estar más felices de trabajar con el equipo de EA Originals, son socios fenomenales para poder comenzar este viaje. No sólo cada uno de ellos comprende nuestra visión de inspirar y entretener, sino que también da la bienvenida a esta nueva era emocionante de desarrollo de juegos.»

«Hemos pasado el último año haciendo crecer nuestro equipo y contamos con personas excepcionalmente talentosas que nos apoyan para armar este juego», dijo Phillips. «Estoy muy emocionada de ver al equipo crecer nuevamente y tener la oportunidad de mostrar la calidad del trabajo que están creando».

“Nos sentimos increíblemente afortunados de trabajar con Abu, Mel y todo el equipo de Silver Rain”, afirmó Matt Bilbey, Vicepresidente Ejecutivo de Crecimiento Estratégico. “Son un estudio independiente nuevo y audaz que creará experiencias nuevas e innovadoras. Esperamos poder apoyarlos en esta épica aventura en la que se encuentran y, cuando sea el momento adecuado, conectarlos con una audiencia global de jugadores «.

Para obtener más información y mantenerte actualizado sobre los juegos del sello EA Originals, visita www.ea.com/ea-originals. Para obtener más información sobre EA Partners, la división dentro de Electronic Arts que busca mejor y más audaz talento de los estudios independientes de todo el mundo y se asocia con ellos para ayudar a ofrecer sus increíbles juegos a los jugadores en todas las plataformas y dispositivos, visita www.ea.com/partners.

Sobre Silver Rain

Silver Rain Games es un estudio de desarrollo de juegos independiente con sede en el Reino Unido. El estudio se formó con la intención de dar la bienvenida a nuevos públicos a los juegos mediante la creación de contenido innovador y que invite a la reflexión a través de diferentes medios de entretenimiento.