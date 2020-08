Estreno sexta temporada de Brooklyn 99 llega a Warner Channel

Las risas continúan alrededor del precinto policial más divertido de Nueva York. La sexta temporada Brooklyn 99 estará disponible a partir del 16 de agosto.

BROOKLYN NINE-NINE — «The Tattler» Episode 603 — Pictured: (l-r) Andy Samberg as Jake Peralta, Melissa Fumero as Amy Santiago — (Photo by: Vivian Zink/NBC)

Hay quienes se toman su trabajo muy seriamente, pero también están los que hacen de la rutina laboral una continua oportunidad para tomarse las cosas con un poco de relajo y humor. Eso es lo que ocurre en el precinto 99 del departamento de la Policía de Nueva York, donde la alegría es un estado continuo, los juegos una rutina diaria y la labor policial es vista con menos aires de solemnidad. Pero suponer que esto atenta contra el deber y la protección de la ciudadanía es no conocer al detective Jake Peralta y sus compañeros. La sexta temporada de Brooklyn 99 llega a Warner Channel cada domingo, a partir del 16 de agosto, al mediodía.

La quinta temporada de Brooklyn 99 finalizó con el esperado matrimonio entre Jake y Amy, no sin superar algunos contratiempos con la ayuda de sus compañeros de escuadrón. En tanto, el capitán Holt obtuvo la respuesta a su tan ansiado ascenso a comisionado, aunque el veredicto quedó en suspenso para todos los que quisieran escucharlo. La sexta temporada revelará que las noticias para Raymund Holt no fueron las esperadas y para darse un descanso decide irse de vacaciones. Jake y Amy, no imaginan encontrarse con su jefe en plena luna de miel. La entrega mostrará, además, el destino de Gina, quien tras dejar el precinto podría tener un minuto de fama. Mientras, Terry, hará lo posible por convertirse en teniente. Para los recién casados, el debate de tener hijos va a estar presente.

La celebrada y galardonada comedia Brooklyn 99 está protagonizada por Andy Samberg (Jake Peralta), Melissa Fumero (Amy Santiago), Andre Braugher (Raymond Holt), Stephanie Beatriz (Rosa Díaz), Terry Crews (Terry Jeffords), Joe Lo Truglio (Charles Boyle), Joel McKinnon Miller (Scully) y Dirk Blocker (Hitchcock). La serie ha ganado dos premios Emmy y dos Globos de Oro (Mejor Comedia o Musical y Mejor Actor para Andy Samberg en la misma categoría).

La sexta temporada de Brooklyn 99 llega a Warner Channel cada domingo, al mediodía, a partir del 16 de agosto.

Para más información: https://www.warnerchannel.com/mx/