Conoce el resumen de la sexta semana de la LLA 2020

En el resumen en la Sexta semana Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) 2020: All Knights no da ventaja y ya se mete en playoffs.

All Knights no da tregua y es el primer clasificado a la siguiente ronda, mientras sus más cercanos seguidores luchan codo a codo para ganarse un puesto en la fase de eliminación. La Liga Latinoamérica de League of Legends está al rojo vivo y en esta temporada no ha defraudado a los miles de fanáticos de toda la región que han podido presenciar partidas apasionantes y una competición en la que cualquier cosa puede pasar.

Sexta semana LLA 2020

Las eliminatorias están a la vuelta de la esquina y cada grupo deberá dar el último paso hacia la siguiente etapa, tanto equipos clasificados puliendo sus habilidades como los que están complicados con el descenso. XTEN y Pixel son los equipos más complicados con perder la categoría, mientras que Furious Gaming a mitad de tabla todavía tiene posibilidades de dar el batacazo y llegar a Playoffs.

Sábado 25:

Victoria de All Knights vs Furious Gaming: Jisu arrancó con la primera sangre en línea superior y Furious contragolpeó obteniendo un dragón y 2 asesinatos a los 15 minutos de partida. El juego colectivo de AK con Pancake a la cabeza fue decisivo para sacar ventaja y obtener el Barón Nashor junto con la partida. 13 vs 3 en muertes y 21K en Oro de diferencia.

Victoria de Rainbow 7 vs Pixel Esports Club: Rainbow 7 basó su esquema de juego en presionar para producir errores en el rival y marcar la diferencia, destacando un Josedeodo en la estrategia colectiva, ganando los mano a mano y objetivos como el Barón logrando una ventaja abismal para acorralar al “Equipo del pueblo” en su Nexo y así llevarse la partida. Los refuerzos del arcoíris comienzan a entregar resultados positivos, mientras que Pixel está cada vez más complicado con el descenso. 10 vs 5 en Kills y 10k de oro.

Victoria de Gillette Infinity Esports Esports vs XTEN Esports: el conjunto mexicano logró vencer al colista del torneo quien tendrá que cambiar el rumbo de su participación en la LLA para evitar descender. El equipo del infinito se mostró sólido y logró una victoria frente a una de las escuadras que se ha mostrado más débil en la actual temporada.

Victoria de Isurus Gaming vs Azules Esports: el equipo argentino está consolidándose su juego y asegurando un lugar en la fase de eliminatorias entre los mejores de esta temporada. Jirall marcó muy bien los tiempos, logrando un cuádruple asesinato al minuto 11. Las emboscadas del tiburón son impredecibles para el rival, permitiendo avanzar en objetivos, como: Alma de Dragón o el Barón Nashor sin preocuparse por los campeones “Tanque” de Azules. Casi logran un juego perfecto con 17 a 2 muertes y diferencia de 10k en Oro

Resumen de la Sexta semana LLA 2020 del Domingo 26:

Victoria de XTEN Esports vs Isurus Gaming: Sorpresa en la Grieta del Invocador, cuando uno de los equipos que tiene la calculadora en mano dio el batacazo de la semana contra el Bicampeón continental Isurus. La partida comenzó con ventaja para el tiburón gracias a la sobresaliente actuación de su jungla “Oddie”, logrando doble asesinato. No obstante, el punto de quiebre en la partida fue el arrebato que pudo propiciar XTEN -quien tuvo partidas donde jugó bien esta LLA pero no pudo ganar -, obteniendo 2 Barón Nashor y el Dragón Ancestral que les permitió sentenciar el encuentro.



Victoria de Pixel Esports Club vs Furious Gaming: suma un punto para tratar de evitar descender mientras que la calavera todavía tiene posibilidades de clasificar a Playoffs. El buen juego presentado por el equipo argentino durante las últimas fechas no pudo con un enaltecido Pixel, que a esta altura de la competición, y dada su posición en la tabla, se jugaron el todo o nada llevándose así un valioso punto para sus pretensiones de mantenerse en la LLA.

Mas acerca de la Sexta semana LLA 2020

Victoria de All Knights vs Azules Esports: los caballeros son imparables y ya tienen un pie dentro de las eliminatorias. Aunque el equipo de la Universidad de Chile consiguió la primera sangre, Pancake emparejó rápidamente bajo la torre y comenzó a pisar fuerte en el encuentro. Hubo varias peleas donde All Knights destacó firmemente pudiendo aprovechar la ventaja con el Alma del Dragón para luego conquistar el Barón Nashor y demoler el Nexo de la escuadra azul. Con 14 asesinatos a 4 y 10k de oro.

La partida pendiente entre Gillette Infinity Esports y Rainbow 7 será disputada hoy, martes 28 de julio, para completar la sexta fecha de la Liga Latinoamérica de League of Legends.

