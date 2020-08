Servicio telefónico en la nube: Zoom Phone ¡disponible en Mexico!

Zoom Video anuncia la disponibilidad general de su servicio telefónico en la nube Zoom Phone en 25 países y territorios adicionales, así como un nuevo plan de servicio telefónico simplificado para empresas con ubicaciones en todo el mundo. Zoom ahora ofrece servicio telefónico local y llamadas nacionales en mas de 40 países y territorios de todo el mundo. Los nuevos países y territorios donde Zoom Phone admite números de teléfono locales son: Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, República Checa, Ecuador, Estonia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Rumania, Singapur, Eslovaquia y Eslovenia. Esta cobertura geográfica extendida permite a los clientes de Zoom migrar de sus sistemas telefónico y consolidar las comunicaciones comerciales en la plataforma de comunicaciones unificadas de video de Zoom.

Para ayudar a los clientes a optimizar su cartera de operadores de comunicaciones, Zoom ha lanzado el plan Global Select. Con este nuevo plan, una empresa puede adquirir llamadas nacionales en más de 40 países y territorios donde Zoom brinda servicio PSTN, por un precio único. Si bien muchas empresas con ubicaciones en todo el mundo son responsables de negociar acuerdos de servicio telefónico con varios proveedores, Zoom tiene como objetivo simplificar ese proceso.

Lo que dicen los clientes de Zoom Phone:

“Soy propietario de una agencia de agricultores. Reconocí el potencial de los sistemas telefónicos en la nube y he utilizado a varios proveedores a lo largo de los años. Siempre había un problema: frecuentes problemas de calidad de llamadas inconsistentes, interfaces complejas, problemas de módem/enrutador, etc. Siendo un usuario reciente de la plataforma Zoom, descubrí que tienen un servicio telefónico en la nube y ¡es excelente! Me guiaron fácilmente a través de la configuración y me ayudaron a diseñar un proceso de administración de llamadas que se adaptaba mejor a mi negocio. Realmente tienen la solución perfecta con servicios de voz, video y chat en una única interfaz intuitiva y un equipo de soporte muy receptivo para ayudar. Estoy muy satisfecho con el conjunto de productos de Zoom y su equipo de soporte, y recomiendo Zoom a cualquiera persona que busque servicios de comunicación de vanguardia a un precio razonable», señaló Kevin Carda, propietario de la agencia de seguros Farmers.