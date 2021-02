Aumentan los envíos de paquetes a través de DiDi

DiDi anuncia que se han entregado más de dos millones de paquetes en el país con la opción de servicio de DiDi Entrega. Conose algunos datos de ínteres.

DiDi, la plataforma de movilidad inteligente líder a nivel global, dio a conocer resultados de la operación de DiDi Entrega, a ocho meses de que inició este servicio, en apoyo a las personas y comercios que necesitan hacer llegar productos y mercancías sin salir de casa. Desde junio del año pasado, 700 mil personas han enviado más de 2 millones de paquetes en México, prefiriendo contratar los servicios de conductores independientes por encima de otros servicios de mensajería y paquetería tradicional.

Servicio de DiDi Entrega

Algunos datos de operación destacables son:



● El envío de paquete de mayor distancia alcanzó los 390 kilómetros y se realizó en diciembre del año pasado, teniendo como origen la ciudad de Guadalajara.

● El envío más corto tuvo una distancia de 100 metros y también se realizó en Guadalajara.

● El usuario más recurrente ha hecho más de 690 envíos, todos en Tijuana.

● El conductor que ha realizado más entregas se ubica en Hermosillo, Sonora, acumulando 250 viajes.



En los últimos meses, se ha dado un incremento en los envíos a través de la plataforma de movilidad. Uno de los más significativos fue de noviembre a diciembre, superior al 60%, atribuido principalmente a la temporada de fiestas y a la preferencia de las personas de permanecer en casa atendiendo las medidas de distanciamiento social ante el aumento de contagios por COVID-19.



DiDi mantiene su expectativa de crecimiento de este servicio, considerando que durante el fin de semana del Día de San Valentín se observó un incremento de más del 140%, con respecto al fin de semana anterior, ayudando así a que la gente pudiera celebrar y mantenerse conectada con sus seres queridos.



Cada envío debe cumplir con los siguientes requisitos:



● Que sean transportables en la cajuela del vehículo

● Que no dañen ni maltraten el vehículo

● Que no pongan en riesgo al conductor

● Que no sean seres vivos

● Que no infrinjan las disposiciones legales o sean objetos controlados

El usuario que solicite el servicio de DiDi Entrega, pagará el equivalente al viaje, con cargo a su tarjeta bancaria o bien en efectivo al iniciar el viaje.

