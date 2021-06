Las series y novelas turcos expanden su alcance global

Cada vez más mexicanos se han vuelto fanáticos de series y novelas turcas debido a sus intrigadas historias, hermosos escenarios y su atractivo cultural.

Turquía está posicionada como uno de los mayores exportadores a nivel mundial en sectores alimenticios, mobiliario y de vestimenta, pero hay otros que no estamos tan acostumbrados a escuchar como las series televisivas y novelas turcas. Un sector que genera significativos ingresos económicos y exportaciones.

Series y novelas turcos

La industria de turca de series despegó durante la década pasada. Mientras sólo cuatro o cinco países contaban con este contenido hace diez años, hoy en día se han establecido récords de audiencias en 130 países en diferentes regiones, desde los Balcanes al Medio Oriente, De América del Norte a China y de Europa a América Latina. Estas series son vistas por casi 400 millones de espectadores a nivel mundial y son sólo superadas por las exportaciones de series y películas de Estados Unidos.

En México, cada vez más televidentes que siguen series extranjeras son atraídos por sus ofertas poco convencionales, además de su entorno cultural y la exhibición de bienes y productos turcos. Las series turcas han ganado la atención del público mexicano principalmente porque su contenido cuenta historias atractivas, las cuales son culturalmente familiares y en ocasiones presenta productos nacionales de Turquía. Como resultado, han logrado conquistar tanto los sistemas de plataformas como los canales de televisión abierta nacional.

Exportador principal de series para televisión

Las exportaciones generadas por las series de Turquía alcanzaron los $500 millones de USD en años recientes, creciendo de $350 millones durante el 2017, según datos del Ministerio de Comercio, estableciendo a este país como el segundo mayor exportador en el mundo detrás de Estados Unidos. A través de compañías de transmisión como Netflix que transmiten series de televisión turcas en sus plataformas que alcanzan a más de 190 países.

“La producción y transmisión de series significa una fuente de ingreso y empleo para Turquía, pero también son una atractiva plataforma para compañías, ya que muchos de los seguidores de los programas las ven por la ropa de los protagonistas, el café turco que toman, etcétera”, dijo el Ateş İNCE Gerente General de Madd Entertainment. Ates Ince, Director General de Madd Entertainment.

En este sentido, “Original Sin” es una de las series que sobresale más por las constantes apariciones de joyería y ropa turca; mientras la telenovela “Bitter Land” prefiere mostrar la belleza de los campos turcos.

La fórmula para el éxito radica en las raíces culturales de Turquía. Siendo una síntesis de la cultura de oriente y occidente, Turquía tiene una posición geográfica fascinante que sirve como puente en medio del mundo. Asimismo, la infraestructura técnica y la calidad que logran en imagen y producción hacen que las series turcas sean buscadas en el mercado global, con historias y escenarios contundentes contribuyen a la formación de nuevos medios en el sector.

Las principales series y novelas que nadie se debe perder son las versiones locales de Exatlon, 50m2, Winter Sun, Al Hayba, Intersection, Omer Stolen dreams, Bitter land, Original sin, Cennet, Mother, Woman strength, Maral, Matter of honor, Feriha’s secret, Nest of vipers and Sila.

Por otro lado, los actores y actrices han Ganado gran relevancia por su belleza y talento, entre los más relevantes se encuentran Engin Öztürk, Caner Cindoruk, Elif Erol, Gizem Arikan, TubaBüyüküstün, Burak Ozcivit, Cagatay Ulusoy, Can Yaman, Hazal Kaya, Tuvana Türkay, Aslı Enver, Özlem Yılmaz, among others.