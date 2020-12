Conoce las series, películas y eventos en vivo más vistos del 2020

¡Atención Fanáticos! Conoce cuáles fueron los contenidos más vistos de este 2020 en E! Entertainment, Telemundo, Universal TV, SYFY y Studio Universal.

NBCUniversal International Networks Latin America ha cautivado a la audiencia latinoamericana a través de los contenidos de sus cinco señales E! Entertainment, Telemundo Internacional, Universal TV, SYFY y Studio Universal que se convierten en algunos de los grandes favoritos del año.

Universal TV

Atrapó la atención de los fans de las series a través de ¨La Ley & el Orden: UVE¨ y la exitosa trilogía One Chicago con ¨Chicago Med¨, ¨Chicago Fire¨, y ¨Chicago PD¨, ambas producciones del prestigioso creador de series dramáticas Dick Wolf, ganador del Premio Emmy, ¨The Rookie¨, ¨Coroner¨, ¨FBI¨ y ¨FBI: Most Wanted¨ fueron las ficciones más vistas que promediaron por sobre el Prime Time de la señal durante el año.1

E! Entertainment

La multiplataforma máxima referencia en cultura pop, inclusión y empoderamiento femenino, se robó la atención de la audiencia con las transmisiones de eventos en VIVO como ¨One World: Together At Home¨, ¨En Vivo desde la Alfombra Roja E!: Academy Awards¨ y ¨E! People’s Choice Awards 2020¨. Mientras que los cirujanos más famosos de Hollywood en ¨Botched¨, ¨E! True Hollywood Story¨, ¨Keeping Up With The Kardashians¨ y ¨10 Things You Don’t Know¨ fueron los shows preferidos por los espectadores. 2

Telemundo Internacional El canal casa del talento latinoamericano cautivó la atención de los fanáticos de historias atrapantes con sus programas ¨Caso Cerrado¨, ¨Victoria¨, ¨Jenni Rivera: Mariposa de Barrio¨, ¨La Bandida¨, ¨En Otra Piel¨, ¨Sin Senos Si Hay Paraíso¨, ¨Decisiones¨, ¨Suelta La Sopa¨, y ¨Silvana Sin Lana¨, y con sus shows en VIVO ¨Liverpool Fashion Fest¨, ¨En Vivo desde la Alfombra Roja: Premios Billboard de la

Música Latina¨ y ¨Premios Billboard de la Música Latina¨ fueron los grandes favoritos de la audiencia. 3

Studio Universal

Y el canal que transporta a amantes del cine a vivir la experiencia de las películas de todos los géneros, más taquilleras y galardonadas de Hollywood, ¨Lucy¨, ¨Shrek¨, ¨Fifty Shades Darker¨, ¨Fast & Furious 7¨, ¨Rambo: First Blood II¨, ¨Fast & Furious 6¨, ¨Nanny Mcphee Returns¨, y ¨Death Race¨ fueron las grandes favoritas del público.4

Los canales de NBCUniversal International Networks Latin America son distribuidos en Latinoamérica por Ole Distribution.

Notas:

1 Fuente: Ibope Kantar (Base México) | Target: P18+ AM | Franja: 1800-2400 | Periodo: Ene-Nov 2020.

2 Fuente: Ibope Kantar (Base México) | Target: W18+ AM | Franja: 1800-2400 | Periodo: Ene-Nov 2020.

3 Fuente: Ibope Kantar (Base México) | Target: W18+ AM | Franja: 1800-2400 | Periodo: Ene-Nov 2020.

4 Fuente: Ibope Kantar (Base México) | Target: P18+ AM | Franja: 1800-2400 | Periodo: Ene-Nov 2020.