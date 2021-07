4 series de Netflix que te ayudarán a aprender inglés

4 series de Netflix que por distintas razones le vendrán muy bien a nuestro proceso de aprendizaje de inglés.

Photo: ifeelstock / Depositphotos

Existe una vía para dominar idiomas, llamada “inmersión”; su teoría señala que si nos ubicamos en un entorno donde todo o la mayor parte de lo hablado está en una segunda lengua, naturalmente la aprenderemos. Es lo que le sucede a millones de personas que sin saber inglés llegan a los Estados Unidos y en cuestión de meses o pocos años lo manejan, no con la profundidad que sólo un curso bien estructurado podría ofrecer pero sí lo suficiente como para socializar, trabajar en cosas básicas y sobrevivir.

Aprovechar sus ventajas también es factible en nuestros ratos libres si estudiamos el idioma de manera formal, sobre todo en línea pues nos permite pasar de una actividad a otra distinta sin trasladarnos ni perder tiempo. La inmersión puede vivirse igualmente mirando series o películas con subtítulos en español, poniendo la mayor atención posible para identificar palabras, jergas, expresiones y acentos.

Con la llegada de las plataformas de video on demand, se ha vuelto muy fácil tener estas pequeñas experiencias de inmersión y sumergirnos en un entorno completamente de inglés durante al menos una parte del día, lo que nos ayudará a reforzar nuestro dominio de la lengua sin importar que seamos estudiantes, principiantes o avanzados. Por ello, Abraham González, Gerente de Marketing para México y Estados Unidos de EF English Live , la mayor escuela online de inglés en el mundo, nos recomienda 4 series de Netflix que por distintas razones le vendrán muy bien a nuestro proceso de aprendizaje de inglés:

Black Mirror

Ambientada principalmente en un Reino Unido futurista pero no muy alejado de cosas que ya vemos diariamente, esta serie de ciencia ficción con historias independientes por cada capítulo tiene diálogos muy claros y concretos, donde se usan distintos acentos, palabras utilizadas de formas nuevas o inusuales, y una cantidad decente de jerga y expresiones regionales por conocer.

Orange Is the New Black

La protagonista de esta serie es Piper, una chica de los suburbios de clase media alta que termina en prisión después de cometer un delito menor. En el encierro se encuentra con personajes de diferentes culturas, etnias y niveles educativos que nos permiten conocer más sobre la implicación de los idiomas, y cada episodio está lleno de jerga estadounidense además de una historia convincente que sin duda te dejará con ganas de más.

The Crown

Volviendo a los estilos británicos, pues hay muchas diferencias entre el inglés de Estados Unidos y el de Inglaterra, The Crown es un drama cuidadosamente creado que cuenta la historia de los primeros años de la vida de la reina Isabel; con una escritura, decorados y diálogos sumamente elegantes y fáciles de escuchar, al igual que los refinados acentos que dominan la serie.

Stranger Things

Es muy probable que ya hayas visto esta exitosa serie, que también es apta para adolescentes y niños no tan pequeños amantes de la ciencia ficción. Esta comedia de terror ambientada en los años 80 se centra en un grupo de amigos y una chica misteriosa que entra en su vida para experimentar juntos una serie de aventuras sobrenaturales. Destaca por emplear mucha jerga estadounidense de esa época, que en su mayoría aún se usa y es común encontrarla en otras producciones, y por un divertido soundtrack que nos transporta a esa década previa al auge de las tecnologías digitales.

Además de estas sugerencias, gracias a la amplia gama de producciones en inglés disponibles en Netflix, es bastante sencillo encontrar opciones que se ajusten a nuestro nivel actual de comprensión de la lengua. En comparación con lecturas simples o el inglés usado en instituciones, que sólo se centra en personas, lugares y cosas estándar, estudiar el idioma a partir de series y películas nos pondrá en contacto con un vocabulario mucho más amplio.

Sea cual sea la serie o movie que decidas ver, ten en cuenta que sólo mirar producciones no es suficiente para aprender inglés al 100%, y nunca sustituirá a un curso completamente estructurado por profesionales; únicamente te ayudará a reforzar lo que ya sabes o a ampliar tu léxico, pues las habilidades adquiridas son en su mayoría conversacionales con apenas unos destellos básicos de lenguaje escrito.

Las posibilidades que nos ofrecen estas herramientas de entrenamiento para mejorar nuestro inglés son muchas, empezando por el mejoramiento de la pronunciación: mientras más escuchamos una palabra, más fácil será decirla correctamente.