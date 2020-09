TNT Series presenta el estreno de The Fall, apasionante thiller psicológico

The Fall, serie en donde conjugan el drama, el suspenso y el crimen detrás de un peligroso asesino serial y una experta investigadora que busca darle caza.

Un asesino anda suelto y no hay rastros de su paradero. Una detective llega a revisar el caso y pronto deberá tomar las riendas de una cacería que no admite errores, porque el homicida hace trabajos perfectos, con un meticuloso proceso de investigación de sus víctimas y de su estrategia para no dejar huellas. TNT Series presenta el estreno de The Fall, un apasionante thiller psicológico que tiene como protagonistas a Gillian Anderson (X-Files, Sex Education, The Crown) y Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey). Todos los domingos, a partir del 6 de septiembre, a las 23:00 (MEX) horas.

Paul Spector es un esposo y padre ideal, pero también es un asesino despiadado. De día es un consejero matrimonial para parejas en crisis, y de noche es un depredador que persigue bellas mujeres para matarlas luego de un cuidadoso plan de ataque y la implementación de una escena del crimen digno de un ritual. Cuando elige a su víctima, la estudia y acosa como pasos previos a su escena final. Un lobo con piel de oveja, un psicópata narcisista que disfruta de la perfección de su método.

Stella Gibson es una superintendente de la policía metropolitana que llega a Belfast, Irlanda del Norte, para revisar la investigación del asesinato de Alice Monroe y que no ha avanzado en la búsqueda de su perpetrador. Su rol es de fiscalización y debe entender cuál han sido los errores cometidos por la policía local. Pero la aparición de una nieva víctima la lleva a tomar las riendas del caso. Su experiencia y olfato serán claves para dar con un asesino brillante y manipulador, por lo que poner sus sentidos en alerta para no ser una presa más.

Ambos reúnen particulares características: ella es una mujer policía aparentemente fría, pero apasionada en su trabajo; él es un padre y esposo aparentemente apasionado, pero un frío asesino en serie.

The Fall tiene tres temporadas y fue nominada como Mejor Miniserie en los Premios Bafta, que también nominó a Jamie Dornan como Mejor Actor. Está protagonizada por Gilian Anderson (Stella Gibson), Jamie Dornan (Paul Spector), John Lynch (Jim Burns), Aisling Franciosi (Katie Benedetto), Niamh McGrady (Danielle Ferrington) y Bronagh Waugh (Sally Ann Spector).

The Fall llega a TNT Series cada domingo, a partir del 6 de septiembre, a las 23:00 (MEX) horas.

