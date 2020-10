Seraphine, la cantante soñadora es la nueva campeona de League of Legends

Para crear a Seraphine, Riot Games explica que es una estrella pop de Piltóver que busca conectar con todos a su alrededor, es sensible, tenaz y comprensiva, busca fans. Seraphine...

Seraphine se pasó la vida rodeada de las canciones de los ciudadanos de Piltóver y Zaun, y de las almas atrapadas a su alrededor. Puede que no sea capaz de salvarlos, pero eso no significa que no se preocupe por ellos o por sus conciudadanos. Ella busca conectarse con los demás y elevarlos a un nivel profundo, así que aprendió a hacerlo de la única forma que conoce: a través de la música. Reúne todo ese torrente musical (tanto atormentado como alegre) y lo convierte en algo significativo, algo hermoso, que tiene sentido para ella, y se lo devuelve a todos los que la rodean.

La historia de la estrella del pop piltoviana

El término »estrella del pop» nos recuerda a los grandes íconos culturales con bailarines de respaldo, muchas luces y estadios repletos. Entonces, ¿cómo encaja esa imagen en Runaterra, un mundo donde las personas usan espadas, escudos y, a veces, un revólver con cargador semi interno?

»Hay una amplia variedad de tecnología disponible en Runaterra, así que teníamos varias opciones para explorar con Seraphine», nos cuenta la escritora narrativa Rayla »Jellbug» Heide. »Lo primero que se me ocurrió fue que tenía que ser una cantante de Piltóver y Zaun. Zaun es un lugar bastante sombrío con personajes oscuros y no habíamos tenido la oportunidad de explorar los elementos creativos y positivos de esa región, y creo que eso es bastante interesante».

»Era lógico que Seraphine proviniera de Piltóver y Zaun porque el nivel de tecnología los hace parecer relacionados al mundo real», menciona la artista conceptual Anna »Newmilky» Nikonova. »Para mí, las estrellas del pop son un fenómeno moderno. La seguía imaginando tomándose una selfie, y era muy difícil concebir cómo encajaría de forma orgánica en Runaterra. Tenía que asegurarme de que Seraphine y su música provinieran de Piltóver y Zaun, de que evolucionara en ese lugar y se convirtiera en su estrella del pop. Así que, necesitaba entender el tipo de tecnología que ella podría usar para que no se asemejara demasiado al mundo real».

»Quería que Seraphine fuera muy empática», nos cuenta Jellbug. »Desde el principio, intentamos encontrar una forma de hacerla única en la alineación de LoL y también como artista. Las estrellas del pop tienden a ser como diosas inalcanzables. Y no queríamos eso para Seraphine. Así que decidimos amplificar su empatía y que pudiese sentir las emociones de otros en forma de música».

Seraphine no sólo puede escuchar las emociones de la gente a su alrededor, también puede escucharlas de otra fuente.

»La mayoría de los piltovianos no se dan cuenta de esto, pero hextech se basa en cristales que tienen alma de brackern (es decir, de la familia de Skarner) en su interior», comenta el escritor narrativo Daniel »Istogaiden» Couts. »Hay algunas implicancias importantes en esto, pero Seraphine es la primera persona que puede oír a los brackern en estos cristales. Las canciones son importantes para los brackern y esa canción continúa desde sus cristales. Se conecta con uno en particular, perdiéndose en su canción y, en el proceso, aprende a controlar su poder».

El conjunto de Seraphine anima a que la gente se agrupe a su alrededor y juegue. Su pasiva modifica sus hechizos básicos, lo que proporciona aumento de daño, mejoras únicas y curación esporádica. Y esto mejora a medida que más gente se une a su séquito.

»Quería que las habilidades de Seraphine fuesen una forma de compartir escenario, y su W: Sonido Envolvente, lo hace a la perfección. Es una mejora de velocidad de movimiento de área y un escudo, pero al combinarla con su pasiva, cambia por completo», explica Jag. »Si Seraphine ya tiene un escudo, se cura a sí misma y a sus aliados… y ellos se curarán a sí mismos y a los demás. Eso significa que mientras más personas haya dentro del hechizo, más beneficios obtendrán».

Riot Jirsan se hizo cargo de la producción de los clips vocales y utilizó una serie de plugins para editar las grabaciones y convertirlos en los bloques base de sus efectos de sonido. Luego, para incentivar a que los jugadores se agrupen aún más alrededor de Seraphine, Riot Jirsan creó un sistema musical para que sepan cuándo están dentro de su alcance y obtener sus beneficios.

»Es divertido diseñar magos porque sus definiciones son bastante llamativas, como la de Karthus u Orianna, y como Seraphine es una estrella del pop, su definitiva debía ser aún más extraordinaria», comenta Jag. »Ella respira profundo, canta una nota alta muy fuerte y lanza un encanto de área de efecto. Los enemigos reciben daño y se acercan a ella, pero lo genial de este hechizo es que se extiende cada vez que alcanza a un campeón, incluso a sus aliados».



Ella vive para estar en el centro del escenario, dar la nota alta y lanzar su definitiva a través de ese compañero de equipo »potente» para tener el encanto perfecto de cinco personas. Es el momento definitivo de cooperación y trabajo en equipo. Es el espectáculo perfecto de Seraphine.

