Estreno de la séptima temporada de The 100 por Warner Channel

Cuando se trata de sobrevivir a un desastre nuclear que ha hecho la Tierra inhabitable, la consigna parece no encontrar espacio a dilemas éticos preestablecidos antes de la aniquilación. Se mantienen con vida los más fuertes, los que tienen la capacidad de adaptarse al nuevo escenario y los que no se cuestionan la debilidad del adversario. Pero, aunque la fortaleza parece ser una habilidad indispensable para la subsistencia, algún rasgo de sensibilidad y fraternidad parece aún tener espacio para que los herederos de este apocalipsis vuelvan a sentar las bases de la humanidad. Warner Channel estrena la séptima temporada y final de The 100, todos los jueves, desde el 17 de septiembre, pasada la medianoche.

Séptima temporada de The 100

La sexta entrega de The 100 incluyó planeta y vida nueva para el grupo que sobrevivió a la aniquilación final de la Tierra. Sanctum suponía el renacer en un nuevo mundo, pero el lugar resultó ser cualquier cosa menos el paraíso a pesar de ser un lugar lleno de colores. La ocurrencia de un eclipse provocaba la psicosis de todos los seres vivos poniendo en peligro su existencia. En ese escenario, ocurrieron las muertes de Abby y Marcus, mientras que Emori y Murphy se convirtieron en Prymes, seres que fueron los primeros habitantes del lugar, que son venerados como divinos y que transfieren su conciencia a personas que son sus anfitriones de cuerpo.

Para la séptima temporada y final, llegarán algunas respuestas como el destino de Octavia Blake tras haber desaparecido y cómo esto podría afectar a Bellamy. Clarke continuará recuperándose de la muerte de su madre, mientras con sus amigos intentarán reconstruir Sanctum no sin enfrentar algunos riesgos provenientes de los bosques. Entre los desafíos, el orden entre las distintas facciones no será una tarea fácil y que traerá muchos cuestionamientos de si todo esto ha valido el alto precio que han pagado. Los sobrevivientes se enfrentarán a nuevos obstáculos aún más complicados mientras desentrañan los misterios de la Anomalía. Lo que encuentran en este viaje épico los llevará a sus límites físicos y emocionales, y pondrá en duda concepciones de familia, amor y sacrificio de larga data. Será una época para que ellos respondan por sí mismos qué significa vivir de verdad y no solo sobrevivir.

The 100 es protagonizada por Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropoulos, Lindsay Morgan, Richard Harmon, Tasya Teles, Shannon Kook, JR Bourne, Chuku Modu y Shelby Flannery.

La séptima y última temporada de The 100 estrena en Warner Channel el jueves 17 de septiembre, pasada medianoche.

