Séptima semana de la Liga Latinoamérica de League of Legends en etapa de definiciones

All Knights, el campeón vigente de la LLA mira desde arriba a sus rivales y espera paciente a quienes tendrá que enfrentar en la fase de playoffs.

La Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), sigue causando revuelo a nivel regional con una estrecha competición que se mantiene en la parte alta de la tabla para entrar a fase de playoff. La séptima semana será de definiciones; mientras All Knights, el equipo más regular del clausura ya aseguró su presencia en la siguiente etapa, las escuadras del fondo de la tabla lucharán por salir de la zona de promoción/relegación y así mantener su categoría.



Duelos sin mesura es lo que se espera para este 01 y 02 de agosto en la LLA, en una primera jornada que tendrá en el primer duelo a Pixel Esports Club y Azules Esports. Dos equipos que han mostrado altos y bajos a lo largo de toda la temporada chocarán en la grieta con la esperanza de avanzar en puntos y así dejar atrás el fantasma de la promoción/relegación. El equipo azul corre con ventaja, pero los Pixeles darán pelea hasta el final para mantenerse en la competición regional.



Los caballeros de All Knights han tenido una temporada sólida, pero este fin de semana enfrentarán a XTEN Esports y a Gillette Infinity Esports. XTEN dio la sorpresa durante la última semana al derrotar a Isurus Gaming, demostrando que lucharán hasta el final para mantener la categoría. No obstante, All Knights pretende no dejar puntos en el camino y coronarse en un 2020 de ensueño a un año de su formación.



Uno de los dos duelos más atractivos del día sábado presentarán Rainbow 7 y Furious Gaming. El equipo argentino registra 6 victorias y 6 derrotas en la actual temporada y viene de dejar atrás una temporada de apertura para el olvido. Ante R7, pretenden demostrar que siguen vivos y dar el gran golpe de la temporada. Por su parte, el arcoíris confía en su equipo liderado por Acce, Leza y compañía, y que los mantiene en la segunda posición de la tabla. En su segunda aparición del domingo, Rainbow 7 medirá fuerzas frente al tiburón, que hambriento de triunfo y copas, buscará arrebatarles la posición.



Los tiburones han repuntado en las últimas semanas y este final de fase enfrentarán dos duelos decisivos para sus pretensiones al título frente a Infinity y R7. La escuadra argentina se impone ganar ambos duelos y así demostrar que son los mejores de la región, pese a no estar en la punta. Asimismo, el equipo del infinito no cederá terreno y pondrá todas sus armas en la consolidación de su potente equipo liderado por Whitelotus. En su segundo duelo de la semana enfrentarán a All Knights.



Ya en la parte media y baja de la tabla, en jornada dominical, XTEN y Pixel abrirán los fuegos en la Grieta del Invocador. Ambos complicados por puntos, irán por todo en una jornada donde la sangre y la estrategia se harán presentes. Finalmente, cerrando la jornada, los chilenos de la U. de Chile enfrentarán a la calavera argentina de Furious, que aún con opciones no dará objetivo por perdido e irá en búsqueda de un fin de semana perfecto para acallar críticas y demostrar porqué son de los equipos con más historia en competiciones de la región.

La Liga Latinoamérica Clausura de League of Legends se transmite por los canales oficiales de Riot Games, ETC TV y TV Azteca, todos los sábados y domingos, desde las 14:00 horas CO y PE, 15:00 horas MX, 16 horas CL y 17 horas AR.

Link para ver la LLA: https://lolesports.com/vods/lla/lla-closing-2020