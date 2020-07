TechZone presenta sus sensores de movimiento y para puertas y ventanas

TechZone tiene disponibles sensores de movimiento para alertar en el caso de que alguien ingrese a la fuerza a nuestras propiedades.

Actualmente, el cuidado de la intrusión de amantes de lo ajeno en nuestro hogar o negocios es de vital importancia. Las noticias nos dejan saber que, debido a la inestabilidad económica derivada del Covid-19, los asaltos están a la orden del día y los ladrones tienen la oportunidad de escudarse detrás de los cubrebocas.

Sensores de movimiento TechZone

Para tratar de minimizar esta situación, TechZone tiene disponibles sensores de movimiento, puertas y ventanas que ayudarán en la medida de lo posible para alertar en el caso de que alguien ingrese a la fuerza a nuestras propiedades.







Estos sensores tienen un alcance de 70 metros de comunicación* con el centro de comando de la solución Smart Home by TechZone o directamente a través de Wi-Fi con la app Smart Life by TechZone con el fin de que anuncien cuando una puerta o ventana es abierta, o bien, si existe la presencia de algún intruso en lugares o habitaciones donde no debería estar alguien en ese momento.

Se pueden colocar tantos sensores como sean necesarios y, para su configuración, sólo se requiere de vincularlos a la app Smart Life o al centro de comando de la solución Smart Home, y en las que se pueden integrar otros dispositivos como cámaras inteligentes, sirenas o alarmas, video portero, control remoto/botón de pánico, focos inteligentes, enchufes o barras de energía inteligentes, entre otros.

De esta manera, TechZone ofrece una alternativa de tranquilidad para proteger a nuestros seres queridos en caso de tener que salir de casa por el trabajo, o bien, tener una alarma en nuestro Smartphone si alguien entra o viola alguno de los accesos de la oficina, departamento o casa (mediante la instalación opcional de cámaras, Smart Home by TechZone puede grabar escenas y dar características de los posibles intrusos).

*El rango de alcance dependerá de la estructura de la casa.

Disponibilidad

Los componentes de la solución de automatización de TechZone se encuentran disponibles en Amazon, Claro Shop, Best Buy, Office Depot, Suburbia y Walmart.

Para más información de los productos de automatización Smart Home y Smart Life by TechZone, visite la página www.techzone.com.mx y únase a sus perfiles en Facebook, Instagram y Twitter.