Seguros de movilidad para vehículos ecológicos: Una tendencia que crece

Usuarios de bicicletas, bicis eléctricas y monopatines han optado por contratar seguros de movilidad que se ajusta a sus necesidades.

En una ciudad de más de 20 millones de habitantes y con casi 17 millones de autos circulando, según datos del INEGI, era de esperarse que el ciclismo experimentara un resurgimiento en la CDMX. Y durante la pandemia, su popularidad incrementó en un 221% (Semovi): los habitantes de la Ciudad de México han optado por este medio de transporte para buscar distancia social, evitar el transporte público y acortar tiempos.

El mismo gobierno capitalino ha considerado importante este transporte alternativo, implementando nuevos proyectos de planificación urbana, entre los cuales se han incluido la construcción de ciclovías y un reciente anuncio de más de 64 kilómetros de carriles exclusivos para bicicletas. Con estas noticias, se ha hecho evidente una masificación de su uso.

Sin embargo, el aumento de viajes en bicicleta también implica un aumento en los percances y accidentes ciclistas (tan sólo en los primeros nueve meses del 2020 fallecieron 16 ciclistas, más del doble que en 2019, cuando se registraron 7 en el mismo periodo, a decir de la Semovi). Y aunque las autoridades han presentado nuevos programas para disminuir el número de accidentes viales y proteger a ciclistas y peatones, el riesgo es latente.

Seguros de movilidad para vehículos ecológicos

Otros usuarios de vehículos ecológicos como bicis eléctricas y monopatines también se enfrentan a ese riesgo, y a la misma necesidad de mayor protección al momento de rodar por las intrincadas rutas de la selva de concreto. En medio de este panorama, el uso de un seguro de movilidad para este tipo de vehículos se ha perfilado como tendencia.

Pero no se trata de cualquier seguro, sino de de movilidad Pay as you drive (PAYD) que le otorgan al usuario la confianza y seguridad de cualquier seguro tradicional, con las ventajas de ajustarse a sus necesidades de acuerdo con la frecuencia del uso que se le dé al automóvil, motocicleta, bicicleta o monopatín. Con este servicio, se le da el poder al usuario de suscribirse a plazo, contratar los meses que requiera y, si es necesario, cancelar en cualquier momento sin recargos.

Esta tendencia se está imponiendo entre este tipo de transporte, según datos de Clupp, startup de seguros de movilidad. La plataforma reporta que un 25% de su cartera de vehículos asegurados son bicicletas, bicis eléctricas, monopatines y otros vehículos ecológicos; representando la misma tendencia de crecimiento que Clupp tuvo en el Q1-2021: 54% promedio mensual en México. A estas cifras se suma el incremento gradual en el valor de los monopatines cotizados, pasando de un promedio de $12,700 pesos en 2020 a un promedio de $15,200 en 2021.

Pero los conductores de bicicletas, bicis eléctricas y monopatines también pueden encontrar otros beneficios en este tipo de seguros de movilidad con planes de kilometraje o paquetes por frecuencia de uso, por ejemplo, programas de recompensas. En el caso de Clupp, premia a los conductores por su buena conducción, la cual se evalúa registrando los viajes a través de los sensores de los smartphones con una app móvil que va calificando el desempeño al volante.

Esta iniciativa, que ayuda a los usuarios a ahorrar dinero con descuentos en establecimientos como cines y autolavados, fue creada con el objetivo de reducir los accidentes automovilísticos e incentivar a los conductores a respetar las señales de tránsito y manejar con precaución y responsabilidad. Hasta el momento, la plataforma ha otorgado más de mil 500 recompensas a sus usuarios.

Con ayuda de la tecnología y una atención centrada de manera importante en los usuarios de transporte ecológico, los seguros de movilidad Pay as you drive (PAYD) y Pay how you drive (PHYD) son un ejemplo de que pueden ser un servicio amigable, sencillo, flexible y justo incluso para un mercado que antes no solía estar asegurado, como las bicicletas y los monopatines. De esta manera, el seguro de la movilidad ecológica se vislumbra consolidado.