SEGA of Europe anuncia Endless Dungeon en The Game Awards

Endless Dungeon, se trata en el que el jugador deberá reclutar a un equipo de héroes y proteger un cristal contra hordas de monstruos sin fin.

Aquí en Amplitude Studios, creemos que participar en repetidas misiones suicidas a través de estaciones espaciales abandonadas fortalece el carácter. Es por eso que nuestro título más nuevo es Endless Dungeon, revelado en The Game Awards. Es un juego rogue-lite de acción táctica, ambientado en nuestro galardonado (y a menudo letal) Endless Universe.

Naufragado en una misteriosa estación espacial, tendrás que reclutar un equipo de héroes y proteger tu cristal contra interminables oleadas de monstruos. ¡O muere en el intento, recarga y vuelve a intentarlo!



SOBRE EL JUEGO

Los fanáticos de nuestro juego anterior, Dungeon of the Endless, querrán saber: ¿Naufragados, otra vez? ¿Es esto una secuela? Bueno, la respuesta es sí y no. Solo tendrás que esperar para tenerlo en tus manos y descubrirlo. Mientras tanto, esto es lo que puedes esperar:

Una historia completamente nueva en Endless Universe: Una estación espacial arruinada hace mucho tiempo. Algunas personas han estado abandonadas aquí durante décadas; depende de ti averiguar qué está pasando, cómo (y si) podrías salir…

Una estación espacial arruinada hace mucho tiempo. Algunas personas han estado abandonadas aquí durante décadas; depende de ti averiguar qué está pasando, cómo (y si) podrías salir… Abriendo nuevas puertas para el género rogue-lite: Detrás de cada puerta hay algo desagradable, nuevo y diferente. Pero si tienes las torretas correctas, el hierro correcto para el objetivo correcto, es posible que sólo vivas…para abrir la puerta de al lado.

Detrás de cada puerta hay algo desagradable, nuevo y diferente. Pero si tienes las torretas correctas, el hierro correcto para el objetivo correcto, es posible que sólo vivas…para abrir la puerta de al lado. Recluta a tu escuadrón suicida: Reúne a tu grupo de entre una lista de personajes peculiares y ve si puedes llegar al núcleo de la estación en una sola pieza contigua. ¡Controla a todo el equipo solo o prueba tus habilidades de supervivencia con amigos en el modo multijugador!

Reúne a tu grupo de entre una lista de personajes peculiares y ve si puedes llegar al núcleo de la estación en una sola pieza contigua. ¡Controla a todo el equipo solo o prueba tus habilidades de supervivencia con amigos en el modo multijugador! Los cristales son para siempre: Lo que más te preocupará durante el juego es la salud de una roca. Que llevarás contigo en el camino. ¡Prepárate para defender el cristal a toda costa!

Antes de enviarte a una muerte segura, nos gustaría darte un regalo: regístrate en la lista de correo de Endless Dungeon aquí y obtén un skin gratis en el lanzamiento*

*Oferta disponible solo para PC (por ahora)

¡También puedes votar qué skin gratis crearemos! Dale un vistazo a https://games2gether.com/

UN JUEGO DE MUCHAS PLATAFORMAS

No discriminamos; ¡Creemos que todos deberían tener la misma oportunidad de morir en el Endless Dungeon! Es por eso que nos complace anunciar que Endless Dungeon llegará tanto a PC como a consolas.

Buena suerte: nos veremos de nuevo en el salón.

Por: El equipo de Amplitude