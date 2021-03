El catálogo de títulos en español de Scribd Audio se centrará en temas de no ficción relacionados con el crecimiento personal, los negocios y más.

2021 – Scribd, el servicio de suscripción de lectura líder que ofrece acceso a los mejores audiolibros, ebooks, artículos de revistas, podcasts y más, planea hacer de 2021 el año del audio en México. La compañía está presentando Scribd Audio, un nuevo programa que dará vida a los libros publicados a través de la palabra hablada. Actualmente hay más de 30 audiolibros de Scribd Audio disponibles en español y la empresa planea producir un centenar de audiolibros de alta calidad en español para finales de año.

Scribd está produciendo audiolibros en español en asociación con autores populares y editoriales de primera línea, como Anagrama, Almadía, Sexto Piso, El Colegio de México, Capitán Swing, Arpa Editores y Kōan Libros. Los libros seleccionados para formar parte del programa de audio en español de Scribd han sido seleccionados para los lectores en México y abarcan varios géneros y temas, incluyendo crecimiento personal, negocios, ciencia y espiritualidad, entre otros.

Como parte de Scribd Audio, la empresa está creando un programa centrado en las mujeres, diseñada para amplificar sus voces y perspectivas, y aumentar la visibilidad de las autoras en Scribd. Entre las autoras que serán parte de este programa, se encuentran destacadas «narradoras y ensayistas», como Rebecca Solnit, Emma Reyes, Nona Fernández, Dolores Reyes, Rebecca Solnit y Caitlin Moran.

«Los audiolibros se han convertido en una forma cada vez más popular para que los lectores disfruten de los libros y, por primera vez, estamos viendo que la actividad de escucha de audiolibros en español en Scribd está creciendo casi el doble de rápido que nuestra actividad de audiolibros en inglés», dijo Julie MacKay, Directora de Adquisición de Contenido Internacional en Scribd. «Creemos que la adopción del audio continuará acelerándose y estamos entusiasmados por lanzar un programa que trae más audiolibros al mercado y ayuda a los autores y editores a llegar a nuevos lectores en México y otros países de habla hispana. Esta iniciativa también es una oportunidad única para que destaquemos libros escritos por poderosas narradoras.»

Entre los títulos notables de Scribd Audio disponibles en la plataforma se encuentran:

Crónicas sudacas por Martín Caparrós

Growth IQ por Tiffani Bova

Conexiones perdidas: Causas reales y soluciones inesperadas para la depresión por Johann Hari

Vacunas: Verdades, mentiras y controversias por Peter C. Gøtzsche

Parásitos por Carl Zimmer

El rinoceronte zen por John Tarrant

Entre los títulos notables de Scribd Audio que amplían a las escritoras se encuentran:

Memoria por correspondencia por Emma Reyes

Cometierra por Dolores Reyes

Voyager por Nona Fernández

El paraíso en el infierno por Rebecca Solnit

Agripina: La primera emperatriz de Roma por Emma Southon

Los próximos títulos incluirán libros de ganadores del Premio Nobel y Pulitzer en los géneros Ficción y No ficción, así como de autores destacados en español. Entre estos títulos se encuentran Nunca me abandones by Kazuo Ishiguro, Cáscara de nuez de Ian McEwan, Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides, Desmorir de Anne Boyer, Las mutaciones de Jorge Comensal, Glaxo de Hernán Ronsino y la próxima novela de Brenda Navarro.

El programa Scribd Audio se introdujo por primera vez en Estados Unidos a principios de este mes con el primer audiolibro de Scribd narrado por una celebridad, Black Imagination, interpretado por el actor, rapero y productor Daveed Diggs, ganador de los premios Tony y Grammy, y la escritora, creadora, productora y actriz Lena Waithe, ganadora del premio Emmy. Los suscriptores de Scribd ya pueden acceder a todos los audiolibros de Scribd Audio, que incluye 30 títulos premium en español y 40 títulos disponibles para escuchar en inglés.

Scribd inició operaciones en México en octubre de 2019 y cuenta con más de 100,000 títulos de ebooks y audiolibros premium en español en la plataforma. Scribd también ofrece acceso a una vasta colección de episodios de podcast, que son particularmente relevantes para los oyentes de audiolibros.

A lo largo del año se publicará más información sobre los títulos de Scribd Audio en español.