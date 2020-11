SanDisk con ofertas en El Buen Fin 2020 para potencializar tu trabajo remoto y clases en línea

SanDisk sabe de la importancia del almacenamiento digital, por eso, este Buen Fin 2020, traerá ofertas que irán desde el 10% hasta el 40%.

Esta edición de #ElBuenFin será muy diferente a las anteriores, la nueva normalidad nos ha impuesto nuevas formas de relacionarnos y de desempeñar nuestras tareas. El confinamiento nos ha hecho adoptar de manera permanente el trabajo remoto y las clases en línea, por lo que debemos tener la suficiente capacidad de almacenamiento y velocidad en nuestros dispositivos, ya sea computadoras, tabletas, celulares, etc, para potencializar nuestro desempeño, incluso cuando jugamos.

SanDisk Buen Fin 2020

SanDisk sabe de la importancia del almacenamiento digital para los usuarios en la nueva normalidad, por eso, este Buen Fin que se lleva a cabo desde 9 hasta el 20 de noviembre, traerá ofertas que irán desde el 10% hasta el 40% en soluciones de almacenamiento para todos tus dispositivos.

Te dejamos aquí la lista de productos que podrás encontrar en promoción este Buen Fin:

SanDisk Ultra microSDXC de 64GB y 128 GB

SanDisk microSDXC Nintendo Switch de 128GB y 256GB

SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C de 32GB, 64GB, 128GB y 256GB

SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 de 64GB y 128GB

SanDisk iXpand mini de 32GB y 64GB

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive de 64GB Y 128GB

SanDisk SSD Extreme Portable de 250GB, 500GB y 1TB

¡Te aconsejamos aprovechar al máximo la edición 2020 de la temporada más barata del año que durará 11 días!

Disponibilidad de los equipos SanDisk en El Buen Fin 2020

No olvides tomar todas las medidas de seguridad si vas a salir a comprar, pero si prefieres no desplazarte también estarán disponibles en línea a través de Best Buy, Office Depot, Liverpool, Mercado Libre, Linio, Amazon, Cyberpuerta, PCEL, Intercompras y Grupo Decme.

