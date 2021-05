Samurai Shodown llega a Steam el 14 de Junio con el DLC de Amakusa

SNK CORPORATION se enorgullece de anunciar el lanzamiento en Steam de su exitoso juego de peleas con armas SAMURAI SHODOWN el 14 de junio de 2021.

SNK CORPORATION se enorgullece de anunciar el lanzamiento en Steam de su exitoso juego de peleas con armas SAMURAI SHODOWN el 14 de junio de 2021 acompañado del estreno del tercer personaje en el set de DLC Season Pass 3, SHIRO TOKISADA AMAKUSA. SNK también ha anunciado recientemente un nuevo equipo para el próximo THE KING OF FIGHTERS XV. Se trata del Team Art of Fighting, formado por Ryo Sakazaki, Robert García y King, regresando a la serie principal después de 21 años.

Samurai Shodown, que ha sido disfrutado por jugadores de todo el mundo en PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y en la Epic Games Store, llegará a a Steam el 14 de junio. Ese mismo día, el tercer personaje del Season Pass 3 también se unirá a la competición tanto en PC como en consolas.

Shiro Tokisada Amakusa apareció en el primer juego de Samurai Shodown como el jefe final, en 1993. Su legado amenazante ha tenido un impacto en la serie, ya que también ha aparecido en Samurai Shodown III (1995), Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge (1996) y Samurai Shodown V Special (2004). Ahora, el jefe que definió la serie ha regresado a Samurai Shodown.

Los personajes de la Season Pass 3 Cham Cham y Hibiki Takane ya están disponibles, con el cuarto personaje, un luchador de Guilty Gear, que llegará más adelante este mismo año.

Recientemente SNK también ha presentado un nuevo equipo para el próximo The King of Fighters XV, con su propia historia y finales. El Team Art of Fighting reúne a Ryo Sakazaki, Robert García y King, que vuelven a estar en el mismo equipo desde KOF 2000, hace 21 años.

RYO SAKAZAKI

Ryo es el hijo y propietario de los dojos de Takuma Sakazaki para la escuela de karate de Kyokugenryu. Cuando era niño, Ryo pasó su tiempo entrenando su cuerpo, y finalmente se volvió tan poderoso que fue apodado El Dragón Invencible. Por su naturaleza, Ryo es un peleador con una fuerza de voluntad extrema, y no escatimará esfuerzos para hacer las cosas. Incluso hasta el día de hoy, continúa entrenándose a sí mismo a para llegar a su máximo potencial.

ROBERT GARCIA

Robert trabaja como profesor ayudante en el dojo de Ryo. Legítimo heredero de la Fundación García en Italia, Robert se unió al dojo Kyokugenryu contra los deseos de su padre y rápidamente se convirtió en el mejor amigo y compañero de entrenamiento de Ryo. Robert sobresale en los ataques de patadas con sus largas piernas. Además se sabe que tiene cierto afecto Yuri, la hermana de Ryo.

KING

El estilo de lucha de King es su propio estilo de Muay Thai. Ella es la dueña del bar Illusion, y su alta estatura permite que sus piernas realmente empaquen un golpe. King se ha unido al equipo Art of Fighting gracias a la invitación de Ryo.

Para más información: https://www.snk-corp.co.jp/us/games/kof-xv/

Sobre SNK

Con sede en Osaka, Japón, SNK desarrolla, publica y distribuye software de entretenimiento interactivo a escala global. Conocida por franquicias como The Last Blade, The King of Fighters, Metal Slug y Samurai Shodown, SNK continúa centrándose en su rica historia de juegos para consola y arcades.