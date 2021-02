Samsung refuerza sus capacidades de voz en sus Smart TV

Ahora podrás disfrutar de Google Assistant junto a Amazon Alexa y Bixby en sus Samsung Smart TVs de 2020 sin necesidad de descarga.

El Asistente de Google está disponible en los Samsung Smart TV 2020, para ofrecer a los usuarios mejores opciones de control y búsqueda. Google Assistant, que se une a Amazon Alexa y Bixby, está completamente integrado en los Samsung Smart TVs sin necesidad de descarga, hardware ni instalación adicional; además es intercambiable según las preferencias del hogar. De esta manera, los asistentes de voz líderes en la industria están disponibles en todos los televisores QLED 4K y 8K de 2020, televisores Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace, y son compatibles con los ecosistemas de asistentes de voz ya creados por los usuarios.

Control y búsqueda sin esfuerzo

Gracias a una gama más amplia de opciones en asistentes de voz, los usuarios de Samsung Smart TV tienen ahora un acceso más rápido a su programa de entretenimiento favorito, respuestas en tiempo real en pantalla y la capacidad de controlar sin problemas sus dispositivos domésticos inteligentes a través de su asistente de voz favorito. Al activar los comandos de voz, los usuarios pueden navegar fácilmente por los canales, ajustar el volumen, controlar la reproducción, abrir aplicaciones y mucho más.

“El uso de asistentes de voz en nuestros Smart TVs ha crecido exponencialmente desde el lanzamiento de Bixby en 2018”, confirmó Seline Han, Vicepresidente de Pantallas Visuales en Samsung Electronics. “Con la incorporación del Asistente de Google y Amazon Alexa que ya estaba disponible, estamos facilitando a nuestros consumidores nuevas formas de disfrutar y sacar más provecho a sus Smart TVs”.

Los amantes del entretenimiento ahora pueden usar su asistente de voz preferido para descubrir contenido nuevo al instante, con una búsqueda sencilla por género, director o actor. Además de encontrar nuevos programas de televisión y películas por ver, los espectadores pueden pedirle a Alexa, Bixby o al Asistente de Google que les informen sobre el pronóstico del tiempo, los últimos resultados de los deportes o incluso, que reproduzcan sus canciones favoritas. De hecho, con el Asistente de Google, los espectadores también tendrán acceso a los conocidos servicios de Google para ayudarles a optimizar su día a día, incluida la Búsqueda de Google, Fotos, Mapas, Calendario y más.

“Al integrar el Asistente de Google en los televisores Samsung Smart TVs, queremos conectar la sala de los usuarios con el resto de la casa inteligente y ayudarlos a administrar mejor su día, a través de sus servicios favoritos de Google”, dijo Jack Krawczyk, Product Management de Google Assistant. “Gracias a esta colaboración con Samsung, podemos brindar la ayuda de nuestro asistente a más personas en todo el mundo y directamente desde la pantalla”.

Los usuarios pueden agregar otro HUB a cualquier habitación de la casa que tenga un televisor y utilizarlos para controlar las luces, configurar el termostato, una alarma o realizar cualquier otra tarea con el asistente de voz del hogar.

“La versión de Amazon Alexa en los televisores Samsung Smart TV está diseñada para deleitar a los usuarios con una mejor experiencia de entretenimiento. Más allá de navegar por el contenido de video y música con facilidad, también se puede conectar a los asistentes Alexa integrados en los televisores con más de 100.000 dispositivos domésticos inteligentes, para hacer las tareas diarias más sencillas”, confirmó Aaron Rubenson, Vice President of Alexa Voice Service and Alexa Skills. “Nuestra colaboración con Samsung sigue ofreciendo a los usuarios la utilidad del control por voz en los Smart TVs, al mismo tiempo que permite acceder al servicio de voz que elijan”.

Los Samsung Smart TVs hablan tu idioma

Desde la integración de Amazon Alexa en los Smart TV de Samsung a principios de este año, el soporte de asistente de voz se ha puesto a disposición de los usuarios de Samsung Smart TV en 14 países diferentes a nivel mundial.

Para obtener más información, visita www.samsung.com.mx