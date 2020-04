Samsung ahora ofrece en sus Smart TV: Apple Music

Ahora los propietarios de televisores inteligentes Samsung podrán descargar Apple Music desde la tienda de aplicaciones Samsung Smart TV.

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció que es la primera marca de TV en integrar Apple Music en su plataforma Smart TV. Los consumidores en más de 100 países ahora podrán disfrutar de Apple Music de inmediato en sus televisores inteligentes Samsung.

Debido a que las personas en todo el mundo están pasando más tiempo en casa, Samsung ha agregado más opciones de entretenimiento y bienestar a su plataforma de Smart TV. Con Apple Music, disponible en los modelos de 2018 hasta 2020, los suscriptores pueden acceder a más de 60 millones de canciones sin publicidad, mirar videos musicales y explorar miles de listas de reproducción seleccionadas por expertos en música y creadores de tendencias mundialmente reconocidos.

Los suscriptores de Apple Music también pueden obtener recomendaciones diarias personalizadas y sintonizar la innovadora estación de radio Beats 1, una transmisión global en vivo con espectáculos exclusivos de artistas como Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled y Elton John. Además, los suscriptores también tendrán acceso al nuevo contenido At Home With Apple Music que incluye nuevas listas de reproducción editoriales, chats en grupo por FaceTime con artistas en casa, entrevistas y listas de reproducción especiales de artistas y mucho más, para ayudar a crear un sentido de conexión y comunidad durante este tiempo de distanciamiento.

“Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer las mejores experiencias de entretenimiento a los consumidores y, debido a que las personas están pasando más tiempo en casa, nos estamos dedicando a esa misión más que nunca”, dijo Salek Brodsky, Vicepresidente de asociaciones estratégicas y desarrollo comercial de Samsung Electronics. “El año pasado fuimos el primer fabricante de televisores en ofrecer la aplicación Apple TV, y hoy somos los primeros en ofrecer Apple Music. Nuestra asociación con Apple ha sido fundamental para brindar a los consumidores una variedad incomparable de opciones de entretenimiento, especialmente cuando buscan más opciones de contenido en sus televisores inteligentes”.

Los propietarios de televisores inteligentes Samsung pueden descargar Apple Music desde la tienda de aplicaciones Samsung Smart TV, iniciar sesión en una cuenta existente con su ID de Apple, o comenzar el proceso de suscripción directamente desde su televisor. Los propietarios de Samsung Smart TV pueden probar Apple Music gratis durante 3 meses con una suscripción individual, familiar o estudiantil.

Además del amplio catálogo de Apple Music, los suscriptores también pueden ver programas originales, conciertos populares y otro contenido exclusivo en sus televisores inteligentes Samsung.

Para obtener más información sobre las Smart TV de Samsung, visitar www.samsung.com/tvs/