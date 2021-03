Samsung México presenta el nuevo color Mystic Navy para Galaxy Tab S7 y Tab S7 Plus

Las nuevas tablets S7 y S7+ en color Mystic Navy cuentan con la nueva actualización de software One UI 3 para una experiencia más ágil del ecosistema Galaxy

Samsung Electronics México anuncia el nuevo color Mystic Navy para Galaxy Tab S7 y Tab S7 Plus, ampliando así la oferta de color del actual portafolio de tablets (Mystic Black y Mystic Bronze). Con la última actualización One UI 3 y una tasa de refresco de 120Hz, para una máxima productividad, Galaxy Tab S7 y S7 Plus cuentan con una gama de funciones versátiles para mejorar las experiencias que sólo se encuentran en el ecosistema Galaxy.

Equipadas con funciones de vanguardia y perfectamente integradas en el ecosistema Galaxy, Galaxy Tab S7 y S7+ están diseñadas para apoyar al usuario en cada momento – desde el trabajo al juego y todo lo demás. Con un nuevo y mejorado S Pen, una pantalla impresionante y un conjunto de características de creatividad, estas tabletas ofrecen un amplio lienzo para dar vida a ideas y proyectos. El potente procesamiento, un teclado ampliado y las versiones actualizadas de Samsung DeX también permiten realizar más trabajo en menos tiempo con una experiencia similar a la de una PC. Con conectividad 5G ultrarrápida, se puede disfrutar de juegos móviles ininterrumpidos y transmisión de alta definición.

Productividad para la vida diaria

En Galaxy Unpacked 2021 Samsung anunció la nueva actualización de software One UI 3, para que los usuarios puedan hacer aún más con sus tablets y mejorar sus experiencias conectadas con la serie Galaxy S21 y Galaxy Buds Pro. Por lo que ahora es más sencillo pasar de un dispositivo a otro, por ejemplo, entre Galaxy Tab S7 o S7+ Mystic Navy y Galaxy S21, además de que se pueden copiar fácilmente textos e imágenes para verlos en Galaxy Tab S7/S7+ Mystic Navy. La actualización del software One UI también permite ampliar fácilmente el espacio de la pantalla, por lo que se puede conectar Galaxy Tab S7 o S7+ para extenderla a la PC.

Nuevas formas de expresar la creatividad

Ahora más que nunca necesitamos tiempo para desconectarnos y estar en contacto con lo que más nos gusta, por lo que expresarse con las nuevas tablets tampoco supone ningún esfuerzo. Tanto Galaxy Tab S7 como S7+ Mystic Navy incluyen una tasa de refresco de 120 Hz, mientras que Tab S7 cuenta con una pantalla LTPS TFT de 11” y S7+ con una pantalla Super AMOLED de 12,4” para disfrutar de videojuegos en la nube y ver contenidos en streaming en alta definición.

Un potente ecosistema

Galaxy Tab S7 y Tab S7+ están disponibles en 3 colores (Mystic Black, Mystic Bronze y Mystic Navy) que se pueden combinar con otros productos de Samsung Galaxy. Por ejemplo, Auto Switch permite disfrutar de los Galaxy Buds Pro en todos los dispositivos de forma más rápida, ya que cambia automáticamente las conexiones de Tab S7/S7+ al smartphone si se recibe una llamada, detectando fácilmente si se ha cambiado de dispositivo. Con el ecosistema Galaxy es sencillo vivir nuevas experiencias conectadas en el ecosistema, ya que los dispositivos Samsung están diseñados para trabajar juntos sin interrupciones, aportando una mayor creatividad y mejorando la productividad.

Disponibilidad

Galaxy Tab S7+ ya está disponible a un precio público de $23,999 pesos, mientras que

Galaxy Tab S7 está en $19,999 pesos. Ambas tablets se podrán adquirir en samsungstore.mx, así como también en tiendas físicas oficiales de Samsung, Mercado Libre y tiendas departamentales.

Para más información sobre Galaxy Tab S7 y S7+ y toda la cartera de productos Galaxy, visite: https://news.samsung.com/mx/ https://www.samsungstore.mx/mobile/tablets/?order=OrderByBestDiscountDESC&page=2