Samsung presenta su nueva línea de pantallas 2021 de MICRO LED, Neo QLED, Lifestyle TV, monitores y barras de sonido

Samsung presentó su línea 2021 de MICRO LED, Samsung Neo QLED, Lifestyle TV, monitores y barras de sonido en su evento virtual Unbox & Discover.

Samsung presentó su línea de pantallas 2021 de MICRO LED, Samsung Neo QLED, Lifestyle TV, monitores y barras de sonido en su evento virtual Unbox & Discover. A medida que las personas pasan más tiempo en casa, las últimas innovaciones de Samsung permiten a los usuarios aprovechar sus pantallas al máximo, permitiéndoles trabajar de manera eficiente, comunicarse con eficacia y explorar sus pasiones personales.

“En Samsung, estamos orgullosos de innovar constantemente para mejorar la vida cotidiana de los consumidores. Durante el año pasado, las tecnologías que alguna vez fueron ‘interesantes de tener’ se transformaron en una necesidad, ya que nuestros hogares se convirtieron en oficinas, escuelas, gimnasios y más”, dijo James Fishler, Vicepresidente Senior de la División de Entretenimiento en el Hogar de Samsung Electronics de América. “El papel de la televisión en nuestras vidas ha crecido y en 2021 Samsung continuará redefiniendo su papel en torno a las necesidades y pasiones de los consumidores”.

Durante décadas, las televisiones solamente se vieron como una forma de ver películas y programas. Ahora, sirven como salas de conferencias y hubs para hacer ejercicio, al aprovechar muchas funciones por primera vez el año pasado; así las personas están cambiando el papel que desempeña su televisión en sus vidas.

Más allá del enfoque innovador de Samsung hacia las nuevas funciones, el liderazgo en rendimiento de imagen ha convertido a Samsung en el fabricante mundial de televisores número uno durante 15 años consecutivos. En 2021, Samsung continúa abriendo nuevos caminos para ofrecer a los consumidores experiencias de visualización extraordinarias.

Pantallas Samsung 2021

MICRO LED llega al hogar

Con un brillo impresionante, negros profundos y una calidad de imagen superior, la tecnología MICRO LED ofrece una experiencia de visualización innovadora que perdura. Sus LEDs inorgánicos ayudan a prevenir el burn-in y garantizan que la pantalla se mantenga vibrante durante toda su vida útil.

En 2018, Samsung presentó MICRO LED en forma de “The Wall”, un sistema configurable de módulos que puede alcanzar el asombroso tamaño de 292 pulgadas para una experiencia como ninguna otra. Con su flexibilidad inherente, “The Wall” requiere una instalación profesional en el hogar o en la oficina.

En 2021, Samsung lleva todo el poder de la tecnología MICRO LED en la forma de una televisión tradicional. Ahora, los usuarios pueden llevarse a casa la experiencia cinematográfica en un hermoso diseño de pantalla de borde a borde, sin necesidad de un montaje e instalación profesional. MICRO LED estará disponible en tamaños de 110″ y 99″ a nivel mundial a partir de finales de marzo y un tamaño de 88″ se lanzará en otoño; mientras que está en los planes del futuro lanzar una opción de 76″.

MICRO LED puede convertirse en cuatro pantallas en una: con 4Vue (Quad View), los usuarios pueden ver hasta cuatro fuentes de contenido simultáneamente. Continúa al día con varios deportes a la vez o transmite un gameplay mientras juegas un videojuego. MICRO LED te brinda una calidad de imagen realista a una escala enorme lista para usar.

Samsung Neo QLED se adapta a cualquier hogar y a cada pasión

A medida de que las personas recurren a los televisores como medio de sus pasiones, Samsung desarrolló Samsung Neo QLED para mejorar la experiencia de visualización, sin importar lo que se esté mirando. La experiencia de visualización de Samsung Neo QLED se define por nuestro Procesador Neo Quantum y los nuevos Quantum Mini LEDs. Con solo 1/40 del tamaño de los LEDs convencionales, los Quantum Mini LEDs permiten un control de luz ultrafino; lo que se refleja en negros profundos, luces brillantes y tecnología de upscaling más inteligente que cualquier televisión de Samsung ha ofrecido. De esta manera, Samsung Neo QLED ofrece una imagen ultra realista, ya sea que se esté mirando un partido de fútbol o jugando en una consola.

Samsung Neo QLED también ofrece funciones que incrementan el nivel de los videojuegos. Samsung se enorgullece de ser el Socio Oficial de televisión de Xbox Series X en Estados Unidos y Canadá. Con Xbox y Samsung renovando su acuerdo de varios años este 2021, las dos compañías continuarán trabajando juntas para ofrecer una experiencia gamer inmejorable. En este sentido, Samsung Neo QLED y QLED ofrecen funciones de vanguardia que los convierten en un compañero fenomenal para los videjuegos de siguiente generación con Xbox Series X. Además, Samsung Neo QLED y QLED permiten ver prácticamente todos los detalles con una claridad increíble de 4k, 120 fotogramas por segundo y un tiempo de respuesta bajo de 5.8ms.

Con el fin de ofrecer un rendimiento de juego optimizado a la línea 2021 Samsung Neo QLED y QLED, Samsung también se asoció con AMD para desarrollar el primer televisor con soporte Freesync Premium Pro para juegos de PC y consola; todo para brindar una experiencia de juego HDR verdaderamente excepcional. Además, la nueva Game Bar de Samsung ayuda a los jugadores a monitorear rápidamente los aspectos críticos del juego. Se puede usar para acceder al Super Ultrawide Gameview de Samsung, que brinda relaciones de aspecto ultra anchas a la televisión, las cuales tradicionalmente solo están disponibles en monitores gamer.

Para aquellos apasionados por el fitness, Samsung Neo QLED lleva los entrenamientos y una vida sana al hogar. El año pasado, cuando la gente no podía ir al gimnasio, muchos buscaron formas de mantenerse en forma en casa. Samsung Health, una plataforma integral de acondicionamiento físico y mindfulness lanzada en la primavera de 2020, satisfizo esta necesidad. Samsung Health nos ayudó a mantenernos en forma con aplicaciones de terceros para cada estilo de fitness y salud, junto con una conectividad continua a dispositivos móviles y wearables.

En 2021, Samsung Health agrega el beneficio de un Smart Trainer. Con una cámara opcional que se vende por separado, Smart Trainer utiliza IA para analizar la postura y proporcionar comentarios en tiempo real para mejorar la forma mientras se siguen videos instructivos.

En 2021, los modelos 8K de Samsung Neo QLED (QN800A y QN900A) estarán disponibles en tamaños de 65”, 75” y 85”, mientras que los modelos 4K (QN90A y QN85A) reflejarán una selección aún más amplia, a partir de 50”.

Tecnología de televisión que refleja tu estilo en interiores o exteriores

Los consumidores de hoy esperan experiencias adaptadas a sus necesidades, gustos personales y estilo. La categoría Lifestyle TV ofrece pantallas diseñadas para cada consumidor y cada espacio, dentro y fuera del hogar.

The Frame transforma la televisión en una obra de arte que puede personalizarse para adaptarse a la estética y decoración. Con nuevas asociaciones en Art Store, como NAVA Contemporary y Etsy, The Frame presenta obras de arte más originales para adaptarse a los gustos individuales. También incluye tecnología de curaduría automática basada en IA que recomienda obras de arte en función de las selecciones. Haz la curaduría de tu colección de arte personal con una biblioteca en crecimiento de más de 1.400 obras de arte de renombre mundial. The Frame también cuenta con un mayor espacio de almacenamiento de fotos, de 500 megabytes en 2020 a 6 gigabytes en 2021, para que puedas almacenar hasta 1200 fotos en calidad UHD. Desde amados clásicos hasta fotografías impresionantes, Art Store te brinda acceso a una variedad de contenido para personalizar su espacio.

En 2021, hay nuevas formas de personalizar tu televisor The Frame, desde nuevas opciones de montaje ,como Slim Fit Wall Mount, hasta cinco opciones de bisel y más de proveedores de terceros. De igual manera, hemos hecho que The Frame 2021 sea más delgado que nunca: solo 24.9 milímetros de grosor, aproximadamente el mismo que un marco real. Por lo que es muy atractivo cuando está encendido y apagado.

Samsung también ofrece una nueva forma de mostrar The Frame 2021, con My Shelf, un nuevo accesorio que se lanzará a nivel mundial a finales de este año que te permite crear una pared a medida con toques personales para complementar su pantalla y decoración. My Shelf será compatible en los tamaños de Frame de 55, 65 y 75 pulgadas y estará disponible en cuatro colores diferentes: beige, white, brown, y black.

Para aquellos que extrañan la experiencia del cine, The Premiere, el primer proyector láser triple de la industria con resolución 4K, representa el siguiente nivel en el cine en casa, todo en un paquete compacto. Los proyectores tradicionales pueden ser grandes y difíciles de configurar, e incluso si ofrecen una pantalla grande, la resolución a veces es muy inferior a la de un televisor común. El diseño minimalista de The Premiere, con bordes redondeados y un acabado de tela, se adapta perfectamente a cualquier hogar. Para ayudar a los consumidores a utilizar The Premiere en cualquier lugar de tu hogar, ofreceremos a finales de año en Samsung.com pantallas enrollables optimizadas para el dispositivo. Simplemente coloca a The Premiere alrededor de 15 centímetros o más lejos de una pared o pantalla ALR y prepara las palomitas de maíz.

En 2020, Samsung llevó su rendimiento de imagen líder en la industria del interior del hogar al patio, justo cuando los consumidores buscaban salir al aire libre. Con The Terrace, nuestro primer televisor para exteriores, los consumidores pueden disfrutar de la calidad de imagen, rendimiento de audio y funciones inteligentes que esperan de Samsung en el exterior. Pueden hacerlo sin preocupaciones: The Terrace es resistente a la intemperie, con una clasificación IP55 para proteger contra el agua y el polvo. También es sencillo de instalar y fácil de conectar al servicio de cable y a una red Wi-Fi. The Terrace está disponible en 55”, 65” y un nuevo modelo Full Sun de 75” llegará en el verano.

Pantallas para cada necesidad, desde la productividad hasta el juego

En 2020, la relevancia del monitor en casa cambió drásticamente. Para muchos, significó pantallas adicionales que cubren múltiples necesidades. Así, una pantalla que se usaba para comprar en línea o navegar por las redes sociales se volvió fundamental para la vida diaria, ya que los consumidores la usaban para aprovechar al máximo el trabajo, el aprendizaje y el juego.

Para satisfacer esta demanda, se presentó el Smart Monitor, el primer monitor “para hacer todo” de Samsung, uniendo lo mejor del monitor y de la televisión. Smart Monitor es compatible con Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX y Apple AirPlay 2, lo que permite a los consumidores trabajar desde cualquier lugar sin necesidad de conectarse a una PC. Con AirPlay 2, los clientes pueden transmitir, controlar y compartir su contenido favorito directamente desde su iPhone, iPad o Mac a su monitor. Cuando necesites relajarte, puedes disfrutar de tus programas favoritos encendiendo la plataforma Smart TV y accediendo a tus aplicaciones de streaming preferidas. Smart Monitor ayuda a los consumidores a mantenerse productivos cuando lo necesitan y entretenidos cuando buscan un descanso.

En 2020, el monitor gamer Odyssey G9 generó mucho revuelo. Este año, Samsung está mejorando la experiencia con una pantalla Quantum MiniLED y funciones gamer premium. La curvatura de la pantalla 1000R, combinada con la tecnología de pantalla Quantum MiniLED, brinda a los jugadores una experiencia como ninguna otra. El nuevo G9 se une a la línea completa de monitores gamer Odyssey curvos y planos de Samsung.

Para habilitar una nueva forma de aprender y trabajar sin dejar de estar seguro, presentamos la Pantalla Interactiva Samsung FLIP de 75 pulgadas, una pizarra digital en la que puedes escribir, dibujar y editar. Flip ofrece funciones de conexión para el trabajo y para el aprendizaje híbridos a fin de ayudar a los usuarios a tener éxito; ya sea en la escuela, en la oficina o en casa. Con una calidad de imagen 4K optimizada y efectos visuales fáciles de leer, un equipo de hasta 20 personas puede trabajar simultáneamente para sincronizar dispositivos personales para compartir contenido en tiempo real. The Flip permite a los usuarios ver la presentación de un compañero de trabajo o de un profesor como si estuvieran en persona, lo que ofrece la posibilidad de trabajar juntos mientras se mantienen a distancia. Diseñada para fomentar una mayor colaboración, aumentar la productividad y permitir un intercambio de ideas fluido, la pantalla de 75 pulgadas se une a la de 55, 65 y 85 pulgadas.

Sonido que coincide con las imágenes

Si bien las televisiones de Samsung ofrecen un sonido increíble desde los altavoces más pequeños, nada completa la experiencia del cine en casa como la adición de una barra de sonido Samsung. La línea 2021 Q Series incluye tecnología exclusiva Q-Symphony, que sincroniza el audio del televisor Samsung para ofrecer un sonido tridimensional perfeccionado. Por si fuera poco, la barra de sonido incluso mide su entorno para proyectar audio precisamente donde debe estar.

Para una experiencia inmersiva completa, profunda y rica, Q950A cuenta con el primer sonido de canal 11.1.4 de la industria, llevándote directamente al centro de la acción. Su nueva función Bass Boost permite a los usuarios agregar “más boom” con un simple clic. Para aquellos que reproducen música desde sus dispositivos móviles, Tap Sound lo hace tan simple como tocar un dispositivo en la barra de sonido. Q950A funciona con varios asistentes de voz, incluidos Amazon Alexa y Bixby, lo que facilita el control total de la experiencia auditiva.

Pasiones, estilo, gustos y necesidades

En 2021, Samsung complementará tus pasiones, se adaptará a tus gustos y ofrecerá un rendimiento que mejora todas las experiencias. Desde la cima del rendimiento de lujo en MICRO LED, hasta el atractivo estético de The Frame, Samsung redefine el papel del televisor en su hogar, en un momento en lo cual el televisor es más relevante que nunca.

* La disponibilidad del producto puede variar según la región.

Para obtener más información sobre los productos de TV de Samsung, por favor, visite www.samsung.com/.