Samsung en el Buen Fin 2020 con descuentos de hasta el 50 %

Samsung te comparte los descuentos que tiene preparados para esta edición de Buen Fin 2020; los descuentos llegan hasta 50% de descuento.

El consumidor mexicano ya sabe que el Buen Fin 2020 es un tiempo para encontrar las mejores ofertas del año y, a pesar de los grandes cambios de esta edición, Samsung ya está listo con sorpresas que girarán alrededor del amplio portafolio de la marca y enfocadas a los productos que los usuarios buscarán para hacer su vida más fácil e inteligente a través de la mejor tecnología.

Samsung Buen Fin 2020

Samsung tiene preparada una serie de sorpresas para esta nueva edición del Buen fin, ofreciendo hasta 50 % de descuento y otros beneficios adicionales dependiendo del distribuidor o la promoción vigente, en su amplia gama de productos desde pantallas, línea blanca, monitores y sus aclamados smartphones, wearables, tablets y demás accesorios*.

“La gente sabe que el Buen Fin es una temporalidad muy especial donde va a encontrar las mejores ofertas del año. Para esta ocasión tenemos que cumplir esta expectativa y brindarles a los consumidores grandes oportunidades desde la comodidad de su hogar y en tan sólo un clic”, comenta al respecto Hervé Baurez, Chief Marketing Officer (CMO) de Samsung Electronics México.

El mejor centro de entretenimiento, trabajo y escuela en casa

Series, conciertos, películas que se estrenan en plataformas digitales y deportes en vivo… el mundo del entretenimiento continúa brindándonos contenido para que nos quedemos en casa; mientras que el trabajo de la oficina y la escuela en línea han entrado a nuestro hogar. Una gran televisión es clave para tener una viva experiencia visual, contar con un dispositivo que mejore la productividad y conectividad es la clave en esta nueva normalidad, afortunadamente Samsung tiene la opción para cualquier perfil.

Si se busca la mejor experiencia visual del mercado, escenas y colores vibrantes, diseño y conectividad, la línea QLED es para ti. Estas pantallas garantizan el 100 % de volumen de color con las nanopartículas de Quantum Dot, detalles en cualquier tipo de brillo con High Dynamic Range (HDR), Quantum HDR 32x y la función 8K AI Upscaling, que optimiza cualquier imagen, sin importar su resolución a niveles de 4k y 8K.

Además de brindar las mejores imágenes, la línea LifeStyle TV se presenta como la opción adecuada para quienes buscan innovación y se preocupan por el diseño de su hogar: The Frame, una obra de arte cuando está apagada y que cuenta con marcos intercambiables, estos modelos demostraron que las pantallas pueden tener un lado nunca antes visto; mientras que The Serif, creada por los diseñadores franceses Ronan y Erwan Bouroullec es una pieza de arte por sí misma. Por último, The Sero brinda experiencias de visualización increíbles, al ser el único televisor en cambiar la orientación de horizontal a vertical.

Estos descuentos también son una oportunidad para vivir la gama de colores que ofrecen las televisiones Crystal UHD, mucho más amplia que las pantallas convencionales gracias a su Dynamic Crystal Display, el cual resaltará cada detalle de tu película o serie favorita. Mientras que su tecnología Dynamic Black Equalizer optimiza la calidad de imagen para que tu experiencia al jugar sea total, una función central para aprovechar la llegada de las nuevas consolas de videojuegos.

Nuestros hogares también se han convertido en oficinas y escuelas, por ello las televisiones de Samsung cuentan con Remote Access, para duplicar la pantalla de la computadora en el televisor de manera remota, optimizando notablemente la carga de trabajo diaria o de escuela.

Los indispensables para mejorar la experiencia en casa

Este año hemos pasado más tiempo de lo normal en el hogar y es normal que se hayan detectado algunas necesidades que no teníamos contempladas, por lo que este Buen Fin 2020 puede ser una gran oportunidad para modernizar un electrodoméstico o comprar uno por primera vez.

La línea de microondas, refrigeradores y lavadoras de Samsung en esta ocasión tendrán también atractivos descuentos y promociones. Una oportunidad para tener en el hogar lo último en tecnología de enfriamiento, con innovaciones como la línea Family Hub, con pantalla integrada que le permite al usuario mostrar fotos, colocar stickers, dibujar y escribir notas, e incluso es posible agregar un reproductor de música o pedir tu super desde su pantalla.

Family Hub se adapta a cualquier estilo de vida con Smart Recipes y Meal Planner, que ofrecen recetas con sencillas instrucciones en pantalla o sugieren platillos según tu dieta y la comida que se tenga almacenada; mientras que View Inside le brinda al usuario la posibilidad de ver el contenido del refrigerador en cualquier momento y lugar con sus cámaras interiores.

Estar en casa implica un mayor gasto en energía eléctrica, en este sentido la línea blanca de Samsung cuenta con Digital inverter, que en refrigeradores se traduce en un ahorro de energía de 30 % y en lavadoras, como el modelo WW9800T, puede reducir el consumo hasta en un 50 % por cada carga.





El ahorro de energía no es la única función que destaca a las lavadoras de Samsung debido a que tienen innovaciones ideales para nuestro presente. Tecnologías como el ciclo Hygiene Steam, el cual libera vapor caliente para eliminar el 99.9 % de las bacterias e inactivar los alérgenos sin la necesidad de químicos, y Eco Bubble, que permite activar el detergente en agua fría para eliminar la suciedad con más facilidad y reduciendo el uso de energía.

Máxima productividad en la escuela y el home office

Por otro lado, en estos meses nuestras casas se han convertido en oficinas y salones de clase, lo que nos ha hecho buscar productos que nos ayuden a mejorar la productividad. Los monitores curvos son de gran ayuda para realizar varias tareas a la vez y aumentar la eficiencia en el trabajo. En este sentido, el monitor curvo de Samsung T55 te brinda una inmersión total, para que no tengas distracciones, y su pantalla con certificación TÜV Rheinland protegerá a tus ojos de fatiga visual al ajustarse mejor al campo visual humano.

La mejor tecnología para mantenerse en comunicación

Ya sea a través de videollamadas, eventos a distancia o redes sociales, hoy más que nunca la tecnología nos ha mantenido en contacto con colegas y seres queridos, y Samsung quiere que tengas en tus manos un smartphone, una tablet o un wearable que te permita realizar todas tus labores cotidianas y te mantenga en comunicación con todo el mundo.

Por esta razón, Samsung te ofrece una gran cantidad de opciones para cualquier tipo de usuario: si tu smartphone es tu herramienta de trabajo y de entretenimiento, Galaxy Note20 Ultra es tu dispositivo. Su diseño minimalista en su cuerpo metálico te hará destacar; mientras que su pantalla de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz hará que tu productividad aumente con la S Pen. Además, su triple cámara trasera te permitirá tomar videos en 8K con efectos de cine profesionales y su lente de 108 MP te brindará fotos más nítidas y claras en cualquier tipo de luz.

Para los usuarios que gustan de compartir historias, tomar fotografías y jugar con su smartphone, Galaxy S20 FE se presenta como una gran opción con sus seis diferentes colores que resaltan el estilo de quien lo usa. Su pantalla de 6,5 pulgadas te envolverá en tus juegos, videos o transmisiones en vivo, mientras que su triple cámara te brindará imágenes dignas de publicarse y su gran batería te permitirá disfrutar de todas estas funciones sin preocupaciones.

Si para ti tu celular es lo más importante la gran batería de 7,000 mAh de Galaxy M51 garantizará que nunca tendrás que preocuparte por quedarte desconectado. Esta monstruosa batería te permitirá usar hasta por dos días su cámara principal de 64 MP para compartir fotografías y su pantalla de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ para ver videos o redes sociales.

Por otro lado, la educación a distancia ha hecho que las tabletas se conviertan en una mayor necesidad. En este sentido Samsung ofrece una para cada necesidad:

Galaxy Tab A para tomar clases en línea y realizar tareas básicas.

para tomar clases en línea y realizar tareas básicas. Galaxy Tab S6 Lite y Galaxy Tab S6 para quienes buscan más potencia y una experiencia similar a una computadora de escritorio.

para quienes buscan más potencia y una experiencia similar a una computadora de escritorio. Galaxy Tab S7+ para los que buscan un avanzado ordenador en el cuerpo de una tablet, ya sea para diseñar, ilustrar o para editar videos.

Este tiempo no sólo ha hecho que seamos más conscientes de la importancia de la comunicación, también ha resaltado la importancia de tu bienestar. En primer lugar, teniendo el control de tu salud a través de Galaxy Watch3 y después con Galaxy Buds Live, los cuales te motivarán a dar el siguiente paso en tus sesiones de ejercicio con un diseño ergonómico, sonido vivo, y su cancelación activa de ruido.

De esta manera, Samsung se suma una vez más al Buen Fin 2020, brindando soluciones a los usuarios para complementar su vida y satisfacer una necesidad; opciones a las que se pueden acceder con tan sólo un clic en Samsungstore.mx y diferentes tiendas físicas y online de socios comerciales.

Para conocer las promociones y descuentos de Samsung en el Buen Fin 2020, por favor visite: Samsungstore.mx