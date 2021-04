Sam Wilson como Capitán América en el nuevo póster de Falcon y el Soldado del Invierno

Ya está disponible un nuevo póster de Falcon y el Soldado del Invierno de Disney Plus con Sam Wilson como Capitán América.

Ya está disponible un nuevo póster de Falcon y el Soldado del Invierno con Sam Wilson como Capitán América. Los seis episodios, incluido el emocionante final que muestra el debut oficial de Sam con el icónico escudo, pueden verse en exclusiva en Disney+.

Sam Wilson como Capitán América

Dirigida por Kari Skogland con Malcolm Spellman como guionista principal, la serie está protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Emily VanCamp, Daniel Brühl y Erin Kellyman. Falcon y el Soldado del Invierno también presenta a Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Clé Bennett, Desmond Chiam, Florence Kasumba, Olli Haaskivi, Imelda Corcoran y Noah Mills.

Disney Plus

Disney Plus es el servicio de streaming por suscripción de películas, series y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Como parte del segmento Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) de Disney, Disney+ está disponible para dispositivos conectados a Internet y ofrece a todas las audiencias programación sin cortes publicitarios con una variedad de películas, documentales, series animadas y de live action, y cortos originales. Proporcionando un acceso sin precedentes a la increíble biblioteca de entretenimiento de cine y televisión de Disney, también es la plataforma de streaming para ver en exclusiva los últimos lanzamientos de cine de The Walt Disney Studios. Visite DisneyPlus.com para obtener más información sobre el servicio.