¿Cómo crear una rutina de Alexa para los abuelos?

En el día de los Abuelos, que mejor que regalándoles algo que hará más simple su día a día como un Echo ¡Alexa puede ser de gran ayuda para ellos!

Es momento de agradecer y celebrar a esas personas quienes te recibieron en casa con un delicioso platillo o consentían a escondidas de tus papás: los abuelos. Y qué mejor que festejarlos regalándoles algo que hará más simple su día a día como un Echo. Alexa puede ser de gran ayuda para ellos, lo mejor es que solo necesitarán su voz; desde tareas diarias hasta entretenimiento.

Algunos ejemplos de cómo Alexa podrá ser de gran ayuda para los abuelos son:

Cerca de ellos. Si no tienes cerca a tus abuelos, podrán mantenerse en contacto a través de Alexa. Pueden hacer llamadas Alexa-Alexa, ya sea que ellos te llamen a un dispositivo o incluso a la app. También puedes hacer Drop In, que te permite conectarte directo al Echo seleccionado sin que la otra persona tenga que contestar. Seguro te ha pasado que los llamas, pero no responden porque no tienen el teléfono a la mano, con estas opciones podrás estar siempre en contacto y si tienen un dispositivo Echo con pantalla, esta función será aún mejor, pues no solo los escucharás, sino que los verás.

“Alexa, haz Drop In con abuela”

“Alexa, llama a Carlos”

Que no se olvide nada. Es común que olviden fechas o algunos pendientes que tengan. Alexa puede ayudarlos a través de recordatorios que pueden ser de una sola vez o recurrentes, así como también temporizadores.

“Alexa, recuérdame llamar a mis nietos mañana a las 4 de la tarde”

“Alexa, recuérdame regar las plantas todos los martes y jueves a las 5:00 pm”

“Alexa, pon un temporizador de 20 minutos para apagar la estufa”

También podrán crear sus listas de compras para el super en el momento que necesiten algo y después consultarla en la app de Alexa. O bien, agregar cosas a una lista específica y que tú puedas consultar para ayudarles o hasta pedirles el super.

“Alexa, agrega leche a mi lista de compras”

“Alexa, crea una lista que se llame pendientes”

Simplifica su día a día. Los abuelos podrán controlar algunos electrodomésticos a través de Alexa. Solo es cuestión de usar un Smart Plug para facilitar su rutina, ya que este enchufe hará inteligente cualquier aparato que tenga un botón de on /off como una lámpara o cafetera. Su configuración es muy sencilla, desde la app de Alexa.

“Alexa, apaga las luces”

“Alexa, prende el ventilador”

Preparados para el día. Mientras se alistan, podrán oír las noticias o preguntar por el clima para que se vistan para la ocasión, un abrigo o un suéter ligero. También, saciar su curiosidad o refrescar datos.

“Alexa, dime las noticias”

“Alexa, ¿cuál es la temperatura?”

“Alexa, ¿quién era Jorge Negrete?»

“Alexa, ¿de qué año es la película Pepe El Toro?”

Entretenidos en todo momento. Pueden pedirle a Alexa un chiste, su música favorita, datos curiosos, poemas, incluso pasar el rato haciéndole preguntas sobre sus gustos.

«Alexa, dime un poema»

“Alexa, pon música de Pedro Infante”

“Alexa, cuéntame un chiste”

«Alexa, ¿cuál es tu mes favorito?»

Rutinas. Alexa puede ser de mucha ayuda para tus abuelos y hará más simple su día a día. Créales una rutina desde la app de Alexa para que ellos solo tengan que decir, por ejemplo, “Alexa, comienza mi día” y en automático hará la serie de acciones que hayas elegido desde la app. En la infografía adjunta te explicamos cómo hacerlo.

Un extra. Prueba diciendo esto y pasa un buen rato con tus abuelos y Alexa.

“Alexa, habla como abuelo /abuela”

“Alexa, dime el poema del abuelo /abuela”

“Alexa, canta la canción del abuelo / abuela”

Consiente a tus abuelos y aprovecha a Alexa para hacer más sencillas sus actividades, estar en contacto con ellos, entretenerlos y mucho más.

¿Quieres saber más de Alexa y cómo sacarle provecho? Suscríbete al canal de YouTube de Alexa México para aprender más usos, recomendaciones, novedades e información de cómo usar este servicio de voz, aplicado a tu día a día o visita la página www.Amazon.com.mx/descubrealexa. Para más información sobre Privacidad de Alexa, abre la liga.