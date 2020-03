Sigue tu rutina de skincare, aunque te quedes en casa

¿Sabías que tu rutina facial la debes aplicar igual en las manos? por ello es importante realizar la rutina en ambas zonas.

Estamos en el momento perfecto para dedicarle tiempo al cuidado de nuestra piel. La mayoría de las personas asume que, en estos días al no salir de casa, pueden olvidarse de limpiar a fondo el rostro, sin embargo, la producción natural de grasa, sudor y la suciedad del entorno en general –aún dentro del hogar– hace que nuestra piel se llene de impurezas y en consecuencia luzca sin vida y deshidratada. Esto se puede contrarrestar si sigues una rutina de skincare adecuada.

Rutina de skincare

Solo recuerda que desmaquillar y limpiar no es lo mismo. Para desmaquillarnos utilizamos agentes oleosos o aguas micelares que, retiran el maquillaje, pero que dejan partículas de protector solar y a veces no quitan por completo los productos de larga duración como lo es un rimel waterproof. Por ello, es importante utilizar un shampoo facial que sea ligero y espumoso para eliminar cualquier partícula externa de nuestra piel.

Existen opciones de origen natural como el Shampoo Facial de Torongia que además de limpiar la piel, controla el exceso de grasa dejando un efecto mate y gracias a su tecnología antipolución se sellan los poros para proteger la piel de partículas contaminantes.

Para limpiar el rostro de manera correcta, debes distribuir el shampoo facial por todo tu rostro hasta el inicio del pecho en movimientos circulares durante un minuto para una limpieza más profunda. Este paso lo debes realizar en la mañana y en la noche para tener una piel radiante, limpia y luminosa. Un súper tip es que toda la rutina de skincare que realizas para tu rostro lo apliques a tus manos, recuerda que la edad se refleja principalmente en la cara y las manos.

Una vez que completaste estos pasos, es esencial que utilices una loción facial que hidrate y revitalice tu piel. Este tipo de productos no son tan populares en México, sin embargo, se deben convertir en un must de nuestra rutina, ya que funciona como un astringente natural que no irrita y prepara la piel para el siguiente paso. Por último, utilizar un suero facial es la mejor manera de hidratar la piel, ya que penetra hasta la dermis y nos ayuda a contrarrestar paulatinamente las líneas de expresión, gracias a la hidratación que nos proporciona.

En estos días que debemos permanecer en casa, no hay necesidad de utilizar mucho maquillaje para vernos bellas, con que sigas esta rutina de skincare tu piel permanecerá revitalizada, fresca y linda.

