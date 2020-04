Gran estreno: Roswell, New Mexico formato maratón en Warner Channel

El secreto mejor guardado de esta ciudad proviene de otro planeta. En Roswell, New Mexico, cada persona proviene de un mundo diferente.

Photo: Ursula Coyote/The CW -© 2018 The CW Network, LLC. All rights reserved

Roswell, New Mexico, no es un lugar cualquiera del planeta Tierra. Es la zona cero para aquellos que buscan pruebas sobre la existencia de alienígenas. El domingo 5 de abril, a las 9.00 horas MEX, Warner Channel estrenará en formato maratón la intrigante serie de ciencia ficción Roswell, Nuevo México. Basada en los libros de Roswell High, la serie está compuesta de 13 episodios, cada uno de 50 minutos de duración, y está enfocada en una historia de amor, un drama personal y en la historia de un pequeño pueblo que tiene la peculiaridad de tener extraterrestres con habilidades sobrenaturales y que viven encubiertos entre humanos. Una historia romántica y emotiva sobre personas que se sienten extranjeras en su propio mundo, alienados por diferentes razones, ya sea en sus comunidades, en la sociedad e incluso en Roswell.

Una de las habitantes nativas de Roswell es Liz Ortecho, quien se fue hace diez años después de la muerte de su querida hermana mayor, Rosa. Pero como su padre está enfermo, no tuvo más remedio que regresar, a regañadientes, para cuidarlo. A su regreso vuelve a encontrarse con Max Evans, su enamorado adolescente, que ahora es un oficial de policía en la ciudad. La fuerte química entre los dos es inmediata, pero Liz pronto descubre que Max es un extraterrestre que ha mantenido sus habilidades en secreto durante toda su vida.

Photo: John Golden Britt/The CW -© 2018 The CW Network, LLC. All rights reserved

Photo: John Golden Britt/The CW – © 2018 The CW Network, LLC. All rights reserved

A medida que los dos se vuelven más íntimos, empiezan a surgir otros involucrados: a Liz le resulta difícil ocultar la verdad a su amiga Maria De Luca y a su exnovio, el doctor Kyle Valenti. Para Max, en tanto, su hermana Isobel Evans-Bracken y su amigo Michael Guerin también deben sus identidades extraterrestres. Isobel ni siquiera le ha revelado la verdad a su esposo Noah, y Michael oculta sus orígenes al vivir una vida de chico malo y tener romances casuales.

Photo: Cathy Kanavy/The CW © 2019 The CW Network, LLC. All rights reserved

Mientras tanto, una antigua conspiración del gobierno dirigida por el sargento mayor Jesse Manes, junto con las políticas de miedo y odio que se desenfrenan en Roswell, amenazan con exponer a Max y su familia, y podrían poner en peligro su romance cada vez más intenso con Liz y sus propias vidas.

Roswell, New Mexico está protagonizada por Jeanine Mason (Liz, Grey’s Anatomy / The Archer), Nathan Parsons (Max, General Hospital), Michael Vlamis (Michael, VlamCarter), Lily Cowles (Isobel, BrainDead), Karan Oberoi (Noah, Counterpart), Heather Hemmens (María, Hellcats), Michael Trevino (Kyle, The Vampire Diaries) Trevor St. John (Jesse, The Bourne Ultimatum) y Amber Midthunder (Rosa, Fargo).

Roswell, New Mexico estrena en formato maratón el domingo 5 de abril, a las 9.00 MEX horas.

www.warnerchannel.com

Redes sociales: