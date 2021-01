ROG anuncia una nueva experiencia interactiva para CES 2021

La experiencia interactiva para CES incluye un tour virtual de los equipos de última generación disponibles en 2021 y un minijuego FPS.

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha anunciado la ROG Citadel XV, una nueva experiencia interactiva para mostrar la última línea de equipos y tecnologías de juego de vanguardia, en el evento de lanzamiento virtual de ROG For Those Who Dare para CES 2021.

Se trata de la primera experiencia virtual de creación propia que ROG ha creado, ofreciendo al público una mirada más cercana al universo visual de la marca, así como a los últimos dispositivos. En una época en la que las convenciones presenciales no están disponibles, ROG se ha inspirado en los juegos para crear un nuevo tipo de evento.

Innovando para el 2021

La pasión por los videojuegos ha sido el núcleo de Republic of Gamers desde su fundación en 2006. ROG ha pasado de crear motherboard y componentes de PC de alta gama a construir todo un ecosistema de dispositivos que enriquecen una completa experiencia de juego. Quince años después, esa experiencia se está aplicando para crear una experiencia interactiva por primera vez.

Concebida inicialmente como una nueva forma de permitir al público interactuar con los productos ROG durante esta pandemia mundial, la experiencia interactiva cobró una nueva vida a medida que los desarrolladores de ROG pusieron de manifiesto su entusiasmo por los juegos. El Centro de Diseño de ASUS (ADC) unió fuerzas con Moonshine Studio para desarrollar un ambicioso entorno virtual que incluye historias del universo visual de ROG, un recorrido por la galería de los últimos dispositivos de ROG, y un minijuego estilo FPS.

Para un CES 2021 completamente virtual, ROG ha creado una experiencia interactiva totalmente nueva para afrontar el momento global de una manera radicalmente nueva.

Entra en la ciudadela

La experiencia de ROG Citadel XV introduce al jugador en los personajes e historias que sustentan el universo visual de ROG. Los jugadores pueden explorar libremente cuatro salas temáticas de demostración para ver los equipos de vanguardia disponibles en 2021 y más allá.

Los productos disponibles para su visualización incluyen el mouse inalámbrico para juegos ROG Gladius III, el teclado mecánico RGB Claymore II de ROG, el monitor para juegos ROG Swift PG32UQ 4K de 32 pulgadas, el portátil para juegos Zephyrus Duo 15 SE de doble pantalla, los portátiles para juegos ROG Strix SCAR 15 y 17, y el nuevo portátil para juegos convertible ROG Flow X13 con gráficos externos XG Mobile.

Después del tour virtual, se desbloquea un campo de tiro donde los jugadores pueden probar su puntería y sus reflejos en un minijuego inspirado en los videojuegos.

Ve el equipo de última generación disponible en 2021, ve más de cerca el universo visual de ROG, y juega a un minijuego al estilo de los tiradores.

Una visión futurista del mundo

La creación de ROG Citadel XV fue un gran proyecto de pasión para los diseñadores, ingenieros y desarrolladores de ROG. El proceso le ha dado a ROG una visión más profunda de los juegos y del desarrollo de los mismos, lo que no hace sino aumentar el impulso para innovar en nuevas tecnologías que potencien a los desarrolladores, creadores, jugadores y a todos los demás en la comunidad de los juegos. El equipo de desarrollo planea expandirse en Citadel XV y lanzar contenido descargable adicional en el futuro.

ROG Citadel XV es sólo el comienzo de la historia. El contenido descargable y más actualizaciones están planeadas.

Aprende más sobre la elección de los campeones en https://rog.asus.com/mx/