Riverdale estrena el decimoséptimo episodio por Warner Channel

Riverdale estrena el decimoséptimo episodio de su cuarta temporada miércoles 15 de abril, a las 20.30 horas (MEX). Primero en Warner Channel.

En el último episodio de Riverdale, la verdad por fin salió a la luz. Luego de que Hermosa le entregara una prueba irrefutable a Veronica sobre el misterio de los chicos y las chicas de la preparatoria Stonewall, Jughead y Betty pudieron confrontar a Brett, Donna y al profesor DuPontt. Con este lograron, poder ponerlos en el lugar que corresponde.

Estreno del decimoséptimo episodio de Riverdale

Ahora, en el episodio 17, todos están preparados para vivir de la cotidianidad de estar en la preparatoria. Por lo mismo, Kevin decide organizar The Variety Show y representar un número del musical de “Hedwig and The Angrey Inch”. Lo que parece una buena idea acaba cuando Mr. Honey prohíbe su presentación. Sin embargo, los chicos y las chicas no piensan quedarse con las manos atadas y deciden presentar de todas maneras un número de “Hedwig”. Así nace la banda donde Archie va en la guitarra, Veronica en la voz, Betty en la pandereta, Kevin en el teclado y Jughead en la batería.

El elenco de Riverdale está compuesto por K.J. Apa (Archie Andrews), Lili Reinhart (Betty Cooper), Camila Mendes (Veronica Lodge), Cole Sprouse (Jughead Jones), Madelaine Petsch (Cheryl Blossom), Marisol Nichols (Hermione Lodge), Mark Consuelos (Hiram Lodge), Skeet Ulrich (FP Jones), Casey SCott (Kevin) y Mädchen Amick (Alice Cooper).

Riverdale estrena el decimoséptimo episodio de su cuarta temporada miércoles 15 de abril, a las 20.30 horas (MEX). Primero en Warner Channel.

Para más información: www.warnerchannel.com

Redes sociales: