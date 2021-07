Riot Games anuncia nuevo Gerente General para Latinoamérica

Con cuatro años en la compañía, y seis en total en la industria del gaming, el ejecutivo será el responsable de Riot Games para toda la región.

Riot Games Latinoamérica anuncia la designación de Rafael Ojeda como nuevo Gerente General de Riot Games, para la región. Basado en México, el nombramiento de Ojeda acompañará a la compañía de videojuegos en su evolución hacia una empresa total de entretenimiento.

El nuevo gerente general trabaja desde hace 4 años en la empresa desarrolladora de videojuegos, como: League of Legends, Valorant y Wild Rift, entre otros, y 6 años en la industria gaming. Comenzó su carrera en Riot Games como Head of Publishing de Latinoamérica norte, Colombia y México, para luego, en 2018, liderar la fusión con la región del Sur, convirtiéndose en Head of Publishing para Latam.

En su gestión, Rafael Ojeda será responsable de dirigir, coordinar, y administrar a la compañía con el fin de asegurar los más altos estándares de calidad y creatividad en todos los productos de Riot Games para los jugadores y fans en Latinoamérica.

“Es un momento clave y muy emocionante para los videojuegos y los esports en el mundo, pero particularmente para Latinoamérica. El equipo de Riot Games continúa liderando esta expansión de la industria del entretenimiento basado en videojuegos en toda la región: generando acuerdos con grandes players, produciendo eventos y sumando piezas al ecosistema para que podamos ser ese gamer que llevamos dentro y llevarlo al siguiente nivel», explica Ojeda.

Puma, Spotify, Mastercard, Bud Light, Mercedes Benz, son algunas de las marcas que se han sumado a la LLA, la Liga Latinoamericana de League of Legends, la competencia de esports más grande de la región.

Antes de ingresar a Riot Games, se desempeñó en la industria de marketing y publicidad estratégica, trabajando en agencias internacionales como Grey Worldwide México y Y&R. En su paso por Coca-Cola ayudó a volverla una compañía multi bebidas, transformando a Jugos del Valle en una de las pocas marcas de billón de dólares, formó el Área de contenido, y coordinó campañas de lanzamiento de nuevos productos como Ciel y Santa Clara, así como también campañas de posicionamiento en navidad y “El lado Coca de la vida”.

Si bien su experiencia gamer viene desde la infancia, su paso por Electronic Arts profesionalizó su sueño de trabajar con su mayor pasión, los videojuegos. Además, unificó la comunicación de la región y abrió el hub de comunicación de LATAM en México.