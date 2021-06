Resumen de la segunda semana del Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege

La segunda fase entró en acción y el ambiente LAN favoreció a los equipos que se encuentran en el fondo de la tabla.

La segunda semana del Campeonato Mexicano de Rainbow Six® Siege, el circuito más grande de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege en México, ha concluido con grandes sorpresas, derrotas y mucha acción.

Siguiendo con el formato “LAN” en la competencia, las sorpresas no se han hecho esperar. La primera de ellas fue la victoria de Chivas Esports, equipo que pudo concretar sus primeros 3 puntos después de un Split de sequía con un marcador de 7-5. Lo que llamó más la atención de su triunfo fue el rival que derrotó, ya que Atheris Esports venía de quitarle el invicto a su eterno rival, Fénix Esports, pero no pudo en contra del “Rebaño Sagrado”, perdiendo así su oportunidad de mantener el liderato de la competencia.

Para la segunda partida de la fecha dos, Overknight salió al juego motivado para sacar los puntos frente a quien durante un Split no sumó derrota alguna, un Fénix Esports que venía muy desencajado tras perder su invicto y que frente a los caballeros no aportó nada diferente: falta de concentración, sus estrellas no aparecían y las estrategias no estaban funcionando. Del otro lado, Overknight aprovechó esta situación para marcar el primer overtime hasta el momento en el torneo mexicano, llevándose el mapa de “Chalet” con marcador de 8 – 6.

Por su parte, México Esports Team (MeT), escuadra que traía bajo el brazo una victoria en su encuentro anterior, se enfrentó a Kingdom Gaming quienes buscaban continuar con la racha de sorpresas. Desafortunadamente para ellos MeT no cedió y menos en un mapa que controlan tan bien como lo es “Clubhouse”, lugar en el que, gracias a la excelente participación de “Hydre”, los xolos lograron cerrar el encuentro con un marcador 7-3.

Para la jornada tres, Chivas Esports nuevamente tuvo la oportunidad de inaugurar las hostilidades, enfrentando a Overknight en un encuentro especial, ya que ambos equipos venían de derrotar a quienes durante toda una fase parecían invencibles. El mapa que vio las acciones entre estos dos equipos fue “Kafe Dostoyevsky”, locación en la que los rojiblancos, de la mano de “NhilV”, dieron cátedra de cómo debe jugarse este sitio, venciendo a los caballeros con marcador de 7-3 y mostrando así el nuevo nivel que tienen para esta segunda etapa del Campeonato Mexicano de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege.

Tras el descanso que tuvo en la fecha anterior, Six Karma regresó para combatir a un Atheris Esports que, después del descalabro anterior en contra de las Chivas, no iba a dejar que el sueño de estar en las primeras posiciones se perdiera. Con lo anterior y sumando que la partida se jugó en el mapa de “Clubhouse”, atestiguamos la ferocidad con que las serpientes pueden cerrar sus duelos con un marcador de 7-1, sellando así el resultado más amplio hasta el momento en el campeonato.

Quienes vendrían a cerrar un fin de semana sorpresivo en México serían los equipos de Fénix Esports y México Esports Team, mostrando un juego de ida y vuelta desde un inicio, en el que los xolos sabían que sus rivales estaban dolidos, por lo que quisieron aprovechar eso para marcar su juego. Por su parte, el ave mítica mostró durante todo su juego errores importantes en sus principales figuras, acciones que afectaron directamente sus rondas, dependiendo así de los jugadores que casi no tienen presencia en eliminaciones y que, gracias a la estupenda participación de “BOPE” y “XigmaZ” en las bajas, fue que se pudieron recuperar y alcanzaron una victoria perfecta casi al final del juego.

Con todo lo anterior, la tabla de posiciones rumbo a la siguiente Copa Elite Six comenzó a definirse para darnos a los equipos que no tendrán oportunidad de asistir a este evento: Six Karma, Chivas Esports y Kingdom Gaming.

Los cuatro restantes iniciarán un duelo más cerrado, ya que, en caso de no sumar puntos, los lugares 3 y 4 podrían también quedar fuera y pelear solamente para tener los puntos suficientes de cara a la etapa número tres del Campeonato Mexicano de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege.

