Resumen primera semana de la Liga Latinoamérica Clausura (LLA) 2020

All Knights, Gillette Infinity y Azules comenzaron con fuerza en la primera semana de competencia de la Liga Latinoamérica Clausura (LLA).

Comenzó la competencia de esports más importante de la región, la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA). Esta se realiza modalidad online a causa de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, a modo de resguardar la integridad de jugadores, fanáticos y staff.

Resumen Liga Latinoamérica Clausura 2020

Aquí compiten jugadores profesionales de diferentes países de América Latina y Asia en los ocho equipos: Isurus Gaming (Argentina), All Knighs (Chile), Xten Esports (México), Furious Gaming (Argentina), Gillette Infinity Esports (Costa Rica), Azules Esports (Chile), Rainbow7 (México) y Pixel Esports Club (México).

Sábado 20:

All Knights vs Isurus Gaming: Victoria de All Knights demostrando con claridad por qué es el vigente campeón de la liga independientemente de Plugo, éste “Superclásico” abría el torneo Clausura. AK mostró superioridad desde una primera sangre al minuto 3, 2 Heraldos de la grieta que permitieron derribar tirar torres, ventaja en oro y teamfights donde el tiburón buscaba un contraataque sin tener mucha suerte. El encuentro finaliza con el equipo Chileno habiendo conseguido 4 dragones, y 12 asesinatos vs 4.

Xten Esports vs Furious Gaming: XTEN mostró su superioridad de principio a fin, en el juego temprano asesinando al jungla de Furious y con una enorme diferencia en toda la partida (20 asesinatos a 1) además del oro (54.1 a 41.9) que les permitió adquirir objetos esenciales para someter a su rival; con 3 dragones y 8 torretas derribadas ganaron cómodamente en 30 minutos de partida.

Gillette Infinity Esports vs Pixel Esports: Infinity de buenas a primeras supo jugar en equipo y aprovechar el recambio, al minuto 6 marcan primera sangre aprovechando los errores del “El equipo del pueblo”. Con 10 torres, 4 dragones, ventaja en oro y 16 kills se proclaman ganadores de la partida.

Azules Esports vs Rainbow 7: El enfrentamiento se mantuvo igualado en kills, torres y oro, aunque con una ventaja de cuatro dragones y el primer heraldo para Azules en los primeros treinta minutos. Pasada la media hora de juego los jugadores de UCH se desconectaron por un corte de luz en su gaming house. Durante este corte Acce, carrilero superior de R7 mató a Icebox, jugador de Azules, además de darle ventaja a Rainbow para ir por el Barón, lo que despertó revuelo entre los espectadores que pidieron pausa técnica hasta que se restablezca el inconveniente. A pesar de lo ocurrido, a los 37 minutos Azules obtuvo el dragón ancestral y terminó ganando la partida.

Domingo 21:

Victoria para Isurus. El tiburón de buenas a primeras desestabilizó a Pixel todo el partido, ganó las peleas de equipos, conquistó 4 dragones (Alma de las nubes), al ganar el heraldo lograron derribar torres y obteniendo asesinatos dejan mal parado al rival para finalmente ganar el Baron Nashor que finalmente sentencia la partida.

Victoria para Azules. Xten se notó desprolijo a diferencia del sábado. Comenzó pareja la partida sin muertes y en dragones hasta que apareció el primer asesinato para XTN, ganando el Heraldo pero descuidando su juego colectivo que conlleva a asesinatos para Azules. Gana Barón pero Azules saca ventaja en asesinatos. Azules conquistó el Barón pero XTEN obtuvo 2 asesinatos. el equipo chileno logró un exterminio que define la partida.

Victoria Infinity, el conjunto mexicano llevó la delantera a Furious Gaming de principio a fin. Su estilo de presión y juego en equipo se pudo lucir como sucedió en la partida del sábado; conquistando el Barón Nashor, derribando torres y con 10 asesinatos a favor. Ganaron fácilmente a 28 minutos de haber empezado el juego.

Victoria de All Knights, los caballeros demostraron otra vez por qué son los vigentes campeones. Rainbow Seven empezó bien, invadiendo, logrando primera sangre y respetando los tiempos de la partida; pero el estilo extenuante e intensivo que tiene el equipo chileno no da puntada sin hilo. Ganando varios mano a mano, teniendo ventaja en oro y con el Barón Nashor en el bolsillo terminaron ganando la partida.

Después de la primera semana de competencia la tabla de posiciones queda de la siguiente manera:

La Liga Latinoamérica Clausura de League of Legends se transmite por los canales oficiales de Riot Games, ETC TV y TV Azteca, todos los sábados y domingos a partir del 20 de junio desde las 14:00 horas CO y PE, 15:00 horas MX, 16 horas CL y 17 horas AR.