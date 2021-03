Resumen del campeonato PUBG GLOBAL INVITATIONAL S 2021

PUBG GLOBAL INVITATIONAL.S: El equipo paraguayo Meta Gaming terminó la 5.ª Weekly Final en segundo lugar y clasifica para luchar por un lugar en el podio

Durante el fin de semana y con 76 puntos, el equipo surcoreano Gen.G ganó la 5a Weekly Final, adjudicándose un premio de US$ 300 mil, de la PUBG Global Invitational S (PGI.S), un campeonato internacional que se lleva a cabo en Corea del Sur, y en el cual participan 32 equipos.

Meta Gaming, de Paraguay, quedó justo detrás en el segundo puesto, con 73 puntos y 46 kills, llevándose US $150 mil. El 3er lugar lo ocupó Infantry, de China, con 70 puntos y 50 kills.

Disputando a lo largo de 10 rondas, la 5a Weekly Final contó con la participación de 16 equipos, los cuales se llevaron su respectiva Chicken Dinner durante la Weekly Survival de la semana pasada.

Como resultado, los premios semanales se dividieron de la siguiente manera:

1a – Gen.G – US$ 300.000

2a – Meta Gaming – US$ 150.000

3a – Infantry – US$ 75.000

4a – Digital Athletics – US$ 75.000

Para Pedro “Sparkingg”, del equipo Meta Gaming, el 2º puesto es un logro importante tanto para el equipo como para su carrera: “La Weekly Survival es muy complicada, no podemos garantizar que ganemos, pero vamos con todo, con foco en la victoria. En la última semana, es importante continuar con lo que estamos haciendo, solo que con un poco menos de errores. PUBG no se trata del equipo que más pega, se trata del equipo que menos falla”.

Meta Gaming se desempeñó muy bien durante la ronda. En la séptima partida, la selección latinoamericana ya se había asegurado la 5ª posición. En las partidas octava y novena, los resultados fueron aún mejores, alcanzando el 3er lugar.

Finalmente, el equipo logró terminar la décima partida en 4° lugar, jugando desde la mitad del match con solo dos atletas, el brasileño Pedro «Sparkingg» Ribeiro y el argentino Nahuel «SzylzEN» Balseiro. El resultado hizo que el equipo terminara la ronda en 2° lugar y saltara en la clasificación general del 9° al 3er lugar.

Los brasileños FURIA, acabaron en 10mo lugar en la Bottom 16 Rank Decision, con 39 puntos. Con eso, se convierten en el 11vo equipo en entrar a la sexta ronda de Weekly Survival.



De acuerdo con el formato PGI.S, cada equipo que gane una ronda en el Weekly Survival clasifica para la Weekly Final y deja de jugar los siguientes partidos, dando paso a los demás participantes, según el orden de clasificación en la Bottom 16 Rank Decision. Cada semana, los equipos juegan 16 partidos y los mejores equipos, ganadores de cada uno, avanzan a las Weekly Finals. Los cuatro primeros clasificados de las Weekly Finals reciben una parte de la premiación del evento. Este modelo tiene lugar durante ocho semanas, con un descanso de siete días para celebrar otro evento competitivo de PUBG.



El PGI.S se lleva a cabo en Studio Paradise en Incheon, Corea del Sur, pero los equipos de Japón, China y Taipei compiten de forma remota por el aislamiento debido a la pandemia de Covid-19.



La descripción completa del formato y las reglas de PGI.S se puede encontrar aquí.



Cronograma de PGI.S:

Partidas de Weekly Survival: Martes, miércoles y jueves a las 7 AM hora de Brasília.

Martes, miércoles y jueves a las 7 AM hora de Brasília. Partidas de Weekly Finals: Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana, mientras dure el evento.

Para obtener la información más reciente sobre los eSports de PUBG, visita https://latam.pubgesports.com/es/ o síguelos en las redes sociales (Twitter / Instagram / TikTok / YouTube).