Resident Evil Village disponible para PS5, PS4, Xbox, Steam y Stadia

Resident Evil™ Village, el esperado juego de survival horror de Capcom, ya está disponible en todo el mundo en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S, Xbox One, Steam y Stadia. Resident Evil Village sumerge a los jugadores en una intensa batalla para sobrevivir a los horrores de una remota aldea nevada, donde aguarda un elenco diverso de lugareños misteriosos y criaturas aterradoras.

Este título lleno de acción es la octava entrada principal de la galardonada franquicia Resident Evil™, que ha despachado más de 107 millones de copias en todo el mundo y celebra su 25º aniversario este año. Resident Evil Village es compatible para actualizar de forma gratuita de PlayStation 4 a la versión digital de PlayStation 5 (ver los detalles aquí) y permitirá el Smart Delivery para las consolas Xbox Series X | S y Xbox One.

Resident Evil Village continúa la historia de Ethan Winters, que se desarrolla originalmente en el aclamado Resident Evil™ 7 biohazard. Héroes legendarios como el veterano de la serie Chris Redfield, junto con adversarios imponentes como Lady Dimitrescu, son solo algunos de los personajes enigmáticos que Ethan se encuentra en el camino a salvar a su hija.

Además de una intensa campaña de historia y un gameplay robusto, Resident Evil Village también da la bienvenida al modo de juego favorito de los fanáticos, The Mercenaries. Este modo adicional está disponible al finalizar la campaña y tiene nuevas características agregadas, lo que entrega a los jugadores desafíos adicionales y formas de disfrutar de la aldea una vez que completan el viaje de Ethan.

La tecnología de consola más reciente, combinada con el RE Engine patentado de Capcom, que también se utilizó para crear títulos aclamados como Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil™ 2, Resident Evil™ 3 y Devil May Cry™ 5, ofrece la experiencia de survival horror más vívidamente realista a la fecha. Resident Evil Village ya está disponible tanto física como digitalmente en las ediciones Standard y Deluxe: la edición Deluxe incluye el juego base y el complemento digital «Trauma Pack», que consta de contenido adicional en el juego que incluye un arma Samurai Edge, un filtro de pantalla de material encontrado de Resident Evil 7 biohazard, opción de punto de guardado de grabadora, la música de la sala segura «Go Tell Aunt Rhody», acceso inmediato a la configuración de dificultad «Village of Shadows», el Informe de Incidentes de la Familia Baker y más.

Como agradecimiento a los fanáticos que celebran el 25º aniversario de la franquicia Resident Evil, aquellos que compren Resident Evil Village también tendrán acceso a la experiencia multijugador gratuita Resident Evil™ Re: Verse, que estará disponible más adelante en el verano de 2021.