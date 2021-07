Reglas básicas para que los niños viajen seguros en coche

Comienzan vacaciones y muchos están planeando hacer algún viaje en auto y con bebés o niños a bordo. Conoce estas reglas para que los niños viajen seguros.

Cuando hablamos de transporte, el tema que más preocupa a los padres o a los cuidadores de niños es, ¿cómo debo asegurarlo dentro del coche?

Aquí 5 reglas básicas para que tus hijos viajen seguros en coche sin perder de vista la primera regla de todas: tu bebé debe ir sentado y asegurado en un autoasiento de acuerdo con su edad y etapa de crecimiento.

Nueva es mejor que ¡usada!

La compra de autoasientos de segunda mano no garantiza la seguridad del niño. De hecho, los autoasientos ya usados pueden haberse dañado o mostrar un desgaste que podría comprometer la seguridad de tu hijo/a durante el trayecto. Y, sobre todo, no es recomendable usar los que hayan estado involucrados en accidentes. Además, es importante estar pendiente de la fecha de caducidad, para no usarla fuera de esta ya que puede ser inseguro.

Elegir silla con etiqueta homologada

Al elegir la silla para el auto, debes de tener en cuenta la etapa de crecimiento de tu bebé y verificar siempre que esté presente la etiqueta de homologación de la silla correspondiente a su peso y altura. Ésta contiene toda la información y las principales características del autoasiento. Su presencia es la primera garantía de la calidad del autoasiento al momento de la compra y a la que estás confiando la seguridad de tu hijo/a.

Instalación correcta

Es un paso que parece obvio, pero en este punto se cometen muchos errores de instalación y estos pueden causar lesiones, lo mejor es seguir las indicaciones del manual al momento de instalarla y, si se puede, también contar con la asesoría de expertos en el tema.

A contramarcha es mucho más seguro

Es importante transportar a los niños con su autoasiento en la dirección opuesta a la marcha el mayor tiempo posible. Esto evitará que el niño sufra riesgos potenciales e innecesarios de lesiones o traumatismos en la cabeza y el cuello si se sufre de un impacto frontal, ya que están apoyados adecuadamente y las fuerzas generadas en caso de impacto se extienden por un área más grande. Elige un autoasiento que te permite extender el tiempo a contramarcha de tu hijo/a en cada etapa de crecimiento.

No existen los trayectos cortos, ¡siempre deben ir abrochados!

Incluso si el viaje es corto, si hace calor, si tienes prisa, el niño siempre debe estar asegurado, sentado y correctamente abrochado dentro del coche. Cuando se trata de seguridad, esto debe estar garantizado en todo momento y en cada situación. No hay excusas.

Estas medidas también deben recomendarse a los abuelos y terceras personas que transportan al niño, aunque sea de manera ocasional o en viajes cortos.

