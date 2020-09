Las reglas básicas que necesitas saber antes de salir a carretera

Es importante planear tu viaje y que nada se te escape y puedas viajar con seguridad, conoce las reglas básicas, siempre antes de salir a carretera.

Todos hemos estado en carretera, seguramente en un rumbo que probablemente no conocemos muy bien y justo en ese momento nuestro auto decide fallarnos y dejarnos a la mitad de la nada ¿a poco no? Justamente para que esto no te pase, los expertos de Prestone, marca que evoluciona en anticongelantes y refrigerantes, traen para ti unos consejos básicos que te serán de gran ayuda para planear con antelación cualquier ruta que emprendas.

Reglas básicas antes de salir a carretera

Antes que todo, será importante planear el viaje con tiempo, así será más fácil evitar que nada se te escape y puedas viajar con seguridad, y como regla básica, siempre antes de salir a carretera, revisa los niveles de tu auto y que traigas contigo lo siguiente:

Llanta de refacción. Además de verificar que la presión de tus llantas sea la correcta, siempre es importante traer contigo un gato hidráulico, una llave, un triángulo de precaución, y en caso de poder, una linterna, estos te serán de gran ayuda al momento de tener que cambiar una llanta sin importar la hora del día.

Además de verificar que la presión de tus llantas sea la correcta, siempre es importante traer contigo un gato hidráulico, una llave, un triángulo de precaución, y en caso de poder, una linterna, estos te serán de gran ayuda al momento de tener que cambiar una llanta sin importar la hora del día. Anticongelante. Es muy importante que compruebes que los niveles de tu auto sean los correctos y que estes utilizando el anticongelante indicado y, recuerda, ¡nunca uses agua! Si tienes que rellenar el anticongelante de tu auto, recuerda esperar a que este completamente frío.

Sin duda, estos tips te tendrán preparado y listo para tomar carretera. Sin embargo, recuerda que los imprevistos suceden en un segundo, por ello, si en algún momento tu automóvil falla, lo más importante es mantener la calma, para que así, puedas estudiar la situación y tomar la mejor decisión. En ocasiones nos topamos con situaciones que no podemos controlar, ya sea porque no tenemos las herramientas o los conocimientos necesarios, en este caso lo mejor será buscar la ayuda de un profesional, ya sea tu mecánico de confianza o alguno cercano, o bien, pedir apoyo vial marcando al 078.

Si llegas a tener algún percance, para revisar tu auto, lo primero que debes hacer es encender tus intermitentes y mover tu auto hacia una zona segura y alejada del tránsito, una vez que consideres seguro bajar del mismo, coloca los triángulos de precaución para que los autos que vienen detrás de ti, te puedan visualizar, evitando así alguna complicación.

Recuerda que antes de salir a carretera, debes tomar en cuenta las reglas de la nueva normalidad, así como las recomendaciones de Prestone, para que ya sea desde casa o con el apoyo de un especialista, mantengas tu auto en las mejores condiciones, así tu ruta será toda una experiencia y tengas excelente viaje.

Para mayor información sobre los productos y promociones de la marca, visita www.prestone.mx y usar el #USAPRESTONETODOELAÑO, también puedes seguirnos en Facebook /PrestoneMexico y en Instagram como /prestonemex