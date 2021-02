6 regalos de tus series favoritas que puedes encontrar en Mercado Libre para regalar en San Valentín

6 regalos icónicos de tus series favoritas para regalar a tu crush este San Valentín y que puedes encontrar en Mercado Libre.

¿Quién no ha soñado con un romance como el de su serie favorita? Para muchos, quizás sea algo que solo quede en la ficción o en los guiones de estas grandes historias. Sin embargo, cuando uno está realmente enamorado, hace hasta lo imposible por conquistar el corazón de la otra persona; incluso si eso significa crear una historia romántica digna de los Golden Globes.

Para ayudar a todos esos enamorados, Mercado Libre, el marketplace más grande de América Latina, ha habilitado una sección con más de 120 mil artículos para encontrar el regalo perfecto de este próximo 14 de febrero, donde se han aumentado la compra de vinos en un 524%, chocolates 342%, dulces 267% y joyería hasta en un 85%. Además, la plataforma de e-commerce también hizo una selección especial de productos relacionados a series y shows de tv en donde el amor es el protagonista; todo con la garantía de compra protegida, envíos gratis a partir de 299 pesos y con entregas de 24 hasta 48 horas:

How I Met Your Mother? : Collar corno francés y paraguas

Estos dos artículos aparecen a lo largo de la serie, y aunque al principio lucen como irrelevantes para la historia, son la verdadera conexión de Ted Mosby con el amor de su vida y futura madre de sus hijos. En definitiva, es un regalo único para esa persona especial con la que estás destinado a estar. Encuéntralo en Mercado Libre por 199 pesos.

Gossip Girl : Dije de corazón

En la primera temporada de Gossip Girl, Blair cose un dije de corazón en la manga del suéter de Nate, un gesto que hace alusión a la vieja expresión: heart on my sleeve, y la cual es usada para decirle a esa persona especial que no dejas de pensar en ella ni un solo segundo. Este dije de corazón resulta en un obsequio perfecto para tu primer amor.

Friends : Langosta

Quizás no haya una mejor comparación de lo perfecto que es el amor de pareja como la que Phoebe nos enseña en Friends con las langostas: “pues una vez que se enamoran, se unen para toda la vida”. Por si fuera poco, ¡puedes personalizar tu obsequio con el nombre de “tu langosta”!

The Office : Tetera

Si crees que es momento de expresar todo lo que sientes a esa persona con la que llevas saliendo mucho tiempo, Jim Halpert tiene la idea perfecta para tu regalo de San Valentín: una tetera , una cassette con tu mejor playlist, tu foto más graciosa y una carta de amor. Un obsequio sencillo, pero bastante efectivo que lo ayudó a conquistar el corazón de Pam. Lo mejor es que este artículo tiene envío full: si la pides hoy, lo tienes mañana.

Glee : Aretes de estrella

Sin duda, “Finchel” es la mejor pareja de toda la serie, pues a pesar de sus diferencias, demostraron que al final el amor lo puede todo. Estos aretes son un excelente regalo para demostrarle a tu pareja que “no hay estrella en el cielo que brille más para ti” que ella. Son de oro de 10 quilates y tienen envío gratis ¡Aprovecha!

That 70’s Show : ABBA: Arrival (LP)

No importa qué tan rudo seas, cuando estás enamorado hasta las canciones más cursis te parecen geniales. Si crees que es tu caso y tu pareja ama la buena música tanto como tú, este disco de ABBA es un gran regalo para escucharlo de principio a fin para bailar como Hyde y Jackie en That 70’s Show.

Como ves, un amor fuera de serie no es exclusivo de las grandes historias de la televisión, pues con un par de episodios de tu serie favorita y un poquito de inspiración, es posible conquistar a tu crush con un regalo increíble.