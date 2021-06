4 regalos para papá que puedes comprar desde casa

Desde audífonos Hi-Fi hasta consolas de colección: regalos que puedes comprar desde casa para sorprender y festejar a papá.

Photo: HayDmitriy / Depositphotos

Contrario a lo que pasa en otras celebraciones, lo más complicado del día del padre es saber qué regalos elegir para papá, de entre tantas y tantas opciones que hoy existen: de acuerdo con datos de Cornershop, las categorías más visitadas en estas fechas son tecnología, vinos y licores, y vestuario.

Por ello es que conseguir el regalo para este día del padre tampoco tendría que ser tan complicado, especialmente en estas fechas donde el tiempo no nos da para organizar todo el festejo, las compras y los centros comerciales suelen ser un caos y cuando el tráfico está peor que nunca.

Regalos para papá

Afortunadamente, buscar el regalo de papá, comprarlo a tiempo y recibirlo hasta la puerta de tu casa, hoy es mucho más sencillo que nunca, pues Cornershop by Uber , la aplicación diseñada para la compra de productos en tiendas especializadas desde la comodidad del hogar, te comparte 4 regalos para papá que puedes comprar sin tener que salir de casa y que seguro le encantarán:

Audifonos Bluetooth

Si tu papá es un melómano, qué mejor que unos auriculares bluetooth de alta fidelidad para que siga escuchando sus canciones favoritas. La gran mayoría de modelos cuentan con hasta 20 horas de batería (por lo que nunca parará la música), controles para reproducir, detener o elegir canciones, así como un asistente de voz que le permitirá atender las llamadas más importantes desde su smartphone.

Puedes encontrar muy buenos modelos desde $400 pesos, y conseguir buscar de entre una gran variedad en tiendas como Mixup, Miniso o Sanborns a través de tu app Cornershop.

Loción

El verano también está a la vuelta de la esquina, por lo que resulta un buen momento para cambiar su loción a una fragancia mucho más fresca, cítrica y relajada. Por ello una nueva loción es una excelente opción para darle esa esencia veraniega a sus próximas vacaciones, y ¿por qué no? hasta su nuevo look.

Una loción de Tommy Hilfiger es una excelente opción por $1,200 pesos, o también puedes elegir una loción de verbena de L’Occitane por $440. No olvides un par de jeans de Calvin Klein para el cambio de look.

Smartwatch

Hoy en día quizás no haya mejor regalo para papá que un smartwatch, pues más que un simple gadget es la herramienta perfecta para monitorear su salud y muchas cosas más. Con él podrá medir su frecuencia cardiaca al momento de hacer su rutina de ejercicios, incluso hay unos resistentes al agua por si practica natación. También puede sincronizarlo con su smartphone para reproducir música o navegar por GPS.

Tanto en Innovasport como Sanborns y Costco puedes encontrar modelos desde los 3 mil hasta los 4 mil pesos aproximadamente.

Consolas retro

Cada vez son más los papás que son gamers de corazón o de la vieja escuela. Si es tu caso, hoy existen en el mercado varias consolas ‘retro’ o de colección con juegos clásicos precargados que marcaron los 80’s y 90’s, con las cuales podrá revivir viejas hazañas de su infancia.

La Nintendo Game and Watch, por ejemplo, está a solo $999 pesos, y podrás comprarla en Game Planet desde la comodidad de tu casa.

Ya sea que quieras evitar el caos del centro comercial, o hayas olvidado comprar los regalos para papá, hoy es mucho más fácil conseguirlo en línea, ya que puedes conectar con shoppers de tu ciudad que comprarán con el mismo cuidado, atención y cariño que tendrías en el centro comercial, entregando tu pedido hasta en menos de 60 minutos hasta la puerta de tu casa.

Adicionalmente, en la app puedes llegar a encontrar productos con hasta 30% de descuento y envíos sin costo en algunas tiendas seleccionadas de marcas como Sanborns, Fantasías Miguel, Miniso, Mixup, Innovasport, L’occitane, Game Planet, Bed, Bath and Beyond, The Home Store, Calvin Klein, Tommy Hilfiger y muchas más.

Y si estás buscando los mejores ingredientes como verduras, pastas, carne o postres para preparar una comida inolvidable a papá, en Cornershop podrás comprar todo lo que necesitas para preparar sus platillos favoritos, así como whisky, vino o cervezas para brindar, pues cuenta con alianzas con tiendas como Chedraui, la cual ofrecerá hasta 30% de descuento en vinos y licores o Soriana con su promoción de 3×2 en todas las botellas, así como Costco, La Comer, City Market, HEB, Al Super y muchas tiendas locales más.

No olvides que con Cornershop podrás comprar de forma cómoda, rápida y segura tus regalos en algunas de lasprincipales ciudades del país como Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, León, Cancún, Toluca, Metepec, Mérida, Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes, y ahora también en Ciudad Juárez, Culiacán, Cuernavaca, Hermosillo, Mexicali y Morelia.

*La disponibilidad de las tiendas está sujeta a cada región y/o ciudad.