5 regalos que te pueden sacar de apuros y adquirirlos de último momento para Navidad

Estamos a escasos días de Navidad y si no has tenido tiempo para comprar tus regalos, no te preocupes, actualmente resulta más sencillo realizar tus compras navideñas por Internet pues son rápidas, seguras y llegan hasta la comodidad de tu hogar.

En este sentido,Redlemon, empresa mexicana líder en la venta online de productos tecnológicos, te recomienda 5 productos que te pueden sacar de apuros y adquirirlos de último momento para dar en Navidad:

Audífonos tipo diadema Over-Ear Plegables

Unos cómodos audífonos siempre serán un gran obsequio. Estos son perfectos para escuchar música en alta definición, ya que su diseño cubre por completo los oídos y aísla toda clase de ruidos. Además, los puedes usar con el dispositivo que quieras, pues son compatibles con smartphones, tablets, laptops, PC y más. Los puedes adquirir en Redlemon o Amazon por $305 pesos MXN.

Vasos plegables de silicón

Para llevar café, infusiones, tés o simplemente agua, estos vasos son muy funcionales y pueden ser un regalo ecológico perfecto. Tienen tapa hermética que ayuda a que no derramen una sola gota y soportan temperaturas extremas sin romperse o perder su forma. Además, están fabricados con los más altos estándares de calidad y son 100% libres de sustancias tóxicas. Los puedes conseguir en Redlemon o Mercado Libre por $359 pesos MXN.

Porta Vasos Retro de Disco de Vinil

Un regalo muy cool para los amantes de lo retro y la música que se pueden usar cotidianamente con la familia, en reuniones de amigos y ayudan mucho a cuidar los muebles de rayones y manchas que ocasiones los vasos pueden provocar. Los consigues en Redlemon o Amazon por $206 pesos MXN.

Destapador de Botellas en Forma de Baraja

Un detalle práctico y divertido es este destapador para abrir botellas con corcholata. Es ligero y ultra resistente por lo que no se raya, ni se dobla y por su tamaño se puede guardar en cualquier cartera. Lo puedes conseguir en Redlemon o Mercado Libre por $170 pesos MXN.

Letrero Luminoso de LED

Para los fanáitocs del cine, este letrero vintage de led es ideal para ambientar cualquier espacio con sus frases o pensamientos favoritos. Funciona conectándolo a la corriente eléctrica o también con baterías AA. Lo puedes adquirir en Redlemon o Amazon por $269 pesos MXN.

