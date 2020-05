6 Reflexiones de Tecnología para el Día del Internet

Conoce una serie de reflexiones sobre los ámbitos que abarca el Internet, así como también la aparición de la Nube y sus ventajas.

A lo largo de los años, el internet ha evolucionado y nos ha brindado infinitas herramientas para ayudar a las personas y a los negocios a desarrollar su máximo potencial. La transformación del internet revolucionó el mundo y es, sin duda, un fenómeno global.

Reflexiones de Tecnología para el Día del Internet

Como bien lo narra Our World in Data, el correo electrónico ha existido desde la década de 1960, el intercambio de archivos, al menos, desde la década de 1970 y el IP a partir de 1982. No obstante, fue la creación de la World Wide Web en 1989 lo que realmente revolucionó la historia de la comunicación.

A través de redes sociales y plataformas – que habitan en la nube – como Facebook, Instagram o Youtube, la comunicación y las interacciones humanas se han modificado drásticamente; pues al menos, una de cada tres personas a nivel mundial las usa para informarse, encontrar pareja, estudiar, ayudar, ayudar a otros, encontrar trabajo o movilizarse social y políticamente.

Podría decirse que el Internet es uno de los mayores transformadores del comportamiento social y, si se observa con detenimiento, es posible evidenciar que éste también ha modificado la manera en la que se hacen negocios y la forma en la que las empresas se relacionan con los consumidores (aun estando físicamente en distintos lugares). Esto toda vez que se ha generado un boom en productos, servicios y soluciones en la Nube a los que los usuarios (trabajadores, clientes, consumidores y ciudadanos) acceden a través de Internet para obtener lo que necesitan.

La coyuntura actual ha demostrado, una vez más, la gran relevancia que adquiere el Internet en las relaciones entre compañías y usuarios, pues las restricciones decretadas por los diversos gobiernos (para evitar el contagio) han acelerado la transformación digital de los negocios y su trayectoria hacia la nube, logrando así operaciones viables, escalables, fluidas y remotas.

Pensando en la necesidad que tienen diversas empresas, Oracle – compañía experta en soluciones tecnológicas – comparte una serie de reflexiones sobre los ámbitos que abarca hoy en día el internet, así como también la aparición de la nube, y las ventajas que trae consigo:

El comercio electrónico, especialmente para las PyME, es un diferencial que está ayudando a los negocios a continuar creciendo en esta nueva realidad: La compra online se está convirtiendo en una experiencia consolidada a la que cada vez se suman más personas, con una frecuencia de compra que va en aumento, y la presencia del negocio en la nube es indispensable para que estas transacciones sean exitosas. Contar con un e-commerce en la nube, sin importar el tamaño de la empresa, es un factor clave para el crecimiento del negocio en la actualidad. Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2019 publicado en marzo del 2020 por la CACE, durante el 2019 hubo 828.000 compradores nuevos, sumando un total de 18.773.246 e-shoppers en el año, dejando en evidencia que cada vez son más las personas que eligen comprar de forma online.

En este sentido, las soluciones ERP de Oracle les permiten a las pequeñas y medianas empresas ponerse en marcha rápidamente con capacidades que satisfacen las necesidades de los negocios actuales, agregar funciones y controles globales (a medida que se expanden hacia nuevos mercados y lugares), así como también permitirle al personal de finanzas ser más productivo con una experiencia de usuario moderna que incluye paneles financieros, soporte móvil y colaboración social, todo esto mientras se aprovecha la flexibilidad financiera y los costos predecibles que ofrece la nube.

La nube es la clave para administrar negocios en todo el mundo: las ventajas competitivas que trae consigo la aplicación de la nube a los negocios es indiscutible. Sea cual sea el rubro o el tamaño de la compañía, permite aumentar la productividad, mejorar el trabajo diario de los equipos y establecer prioridades, generando así mejores resultados. El 74% de las empresas dice que la nube les ha dado una ventaja competitiva (*), y eso se debe más que nada a la inmediatez. Los sistemas basados en la nube permiten tener acceso en tiempo real a datos, abriendo así la puerta a la información instantánea. Por ejemplo, Oracle Autonomous Database es la primera base de datos autónoma del mundo y está diseñada para funcionar con base en el uso del aprendizaje autónomo y la automatización, eliminando el trabajo operativo y fallas para que los colaboradores puedan enfocarse en la estrategia. Esto reduce costos, complejidad y garantiza una mayor confiabilidad, seguridad y mayor eficiencia operativa.

La tecnología, impulsada por Internet, ahora es esencial para todos los aspectos de la vida y las tecnologías emergentes en aplicaciones se están convirtiendo en soluciones prácticas para casi cualquier cosa: según las predicciones de Oracle, para 2025, el 100% de las aplicaciones empresariales incluirá alguna forma de Inteligencia Artificial (AI) integrada. Oracle ofrece una cartera completa de productos, servicios y capacidades diferenciadas para impulsar su empresa con inteligencia artificial. Con esta plataforma, los científicos de datos y los desarrolladores de aplicaciones cuentan con un paquete completo de servicios en la nube para construir, implementar y administrar soluciones impulsadas por la IA. Estos avances tecnológicos tendrán un impacto positivo en todas las partes del negocio, ayudando a los gerentes y ejecutivos a obtener una mejor comprensión de las operaciones, empleados, mercados y clientes.

La seguridad de los sistemas es la única forma de garantizar el éxito en los negocios actuales. Los clientes ya no están interesados en empresas que no proporcionan eso como un activo: según las predicciones de Oracle, para 2025, los ataques de ciberseguridad serán cada vez más sofisticados con la incorporación de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. El 80% de los ataques de seguridad vendrán de una fuente interna. Frente a esto, los sistemas autónomos pueden detectar configuraciones incorrectas y proporcionar protección continua. La forma más confiable de combatir estas amenazas crecientes es mediante el uso de tecnologías autónomas, como la nube de Segunda Generación de Oracle, mucho más autónoma, que permite aplicar automáticamente parches y validar la integridad del sistema 24/7.

La interconexión entre plataformas es un diferencial que puede dar escala y agilidad: unificar los procesos bajo una misma plataforma, como puede ser la nube, permite agilizar las tareas diarias, cruzar datos y obtener mejores resultados en menor tiempo. Esta interconexión permite a las compañías centrarse en los negocios, no solo en la infraestructura en sí, permitiéndole a los colaboradores espacios para pensar estrategias, ganar valor de marca y acelerar los procesos para así cuidar brindarles a sus clientes la mejor asistencia.

La interacción virtual es una realidad tanto en la vida personal y/o empresarial: La realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) pueden ser utilizados para entrenar a los empleados, desarrollar nuevos productos e incluso manejar riesgos. Uno de sus beneficios, por ejemplo, es la reducción de costos y de plazos. Actualmente, los comerciantes han empezado a utilizar la RV y la RA para mejorar la experiencia de compra en línea, crear conexiones emocionales más profundas y ayudar a que los clientes comprendan mejor lo que están comprando en un entorno virtual.

En la coyuntura que estamos viviendo, resultan realmente útiles estas tecnologías para brindar una atención más segura a los clientes (evitándoles desplazamientos) y un mayor bienestar a los colaboradores (garantizando su seguridad y salud).

La evolución del internet revolucionó el mundo y, si bien se trata de un fenómeno global vinculado estrechamente con la comunicación, influye en gran medida sobre casi todos los ámbitos de la sociedad, principalmente en las empresas a las cuales les ha permitido derribar fronteras y trascender las diversas esferas de los individuos. Gracias al internet, hoy en día es posible que los negocios puedan apalancarse en soluciones, como la nube, para unificar sus procesos bajo una misma plataforma, agilizar las tareas diarias, cruzar datos y obtener mejores resultados en menor tiempo.

(*) RedNight, “Cloud Computing: The Best Benefits of Comprehensive Professional Services,” January 9, 2018, https://www.rednightconsulting.com/cloud-computing-migration-benefits/