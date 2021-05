5 recomendaciones para viajar a Estados Unidos al mejor precio

Pensando en todos esos viajeros mexicanos que buscan visitar la nación vecina del norte, 5 recomendaciones para viajar a buen precio a Estados Unidos.

KAYAK, revela que Estados Unidos es el país más popular entre los mexicanos, pues el incremento de búsquedas de las últimas semanas ha sido de hasta 79% en comparación con 2019 de acuerdo al micrositio de tendencias del buscador de viajes líder en el mundo.

Pensando en todos esos viajeros mexicanos que buscan visitar la nación vecina del norte, KAYAK comparte con los viajeros 5 recomendaciones para viajar a buen precio a Estados Unidos.

1.- Compara precios como un verdadero profesional

Comparar es la clave para poder encontrar al mejor proveedor, gracias al interés de los mexicanos para viajar a USA es que varias aerolíneas, hoteles, arrendadoras de auto y agencias de viaje integraron mayor número de frecuencias, destinos y precios. Para que tú encuentres el vuelo, auto, hotel o paquete sin tener que visitar un centenar de sitios en la web, utiliza la tecnología a tu favor. Los metabuscadores como KAYAK integran en una misma plataforma todas las opciones de diversos proveedores para que puedas comparar todas tus opciones en un mismo lugar y elegir al proveedor de viajes que mejor se ajuste a tu presupuesto.

Como tip, en KAYAK también puedes comparar cuándo te conviene comprar tus vuelos, en tu búsqueda podrás encontrar una predicción de precios, donde te avisa si de acuerdo con el sistema es posible que encuentres mejores ofertas los próximos 7 días, este índice de certeza se basa en el análisis de precios actuales e históricos.

2.- Lee con lupa las letras chiquitas

Este consejo es súper importante, porque para ahorrar dinero tienes que leer muy bien los términos y condiciones de los servicios de viaje que contrates. Por ejemplo, actualmente hay aerolíneas y hoteles en USA que tienen opciones flexibles en caso de que decidas cancelar o posponer tu viaje, encuentra de forma fácil estas opciones utilizando el filtro de opciones flexibles, marca esta casilla y te aparecerán todos los proveedores que tengan esta facilidad.

3.- Viaja Ligero

Son varias las aerolíneas que tienen vuelos entre México y Estados Unidos, pero dependiendo de cada una te cobran diferentes tarifas por tu maleta, lo que sí es un hecho es que ya son casi todas las que te cobran por documentar incluso la primera maleta. Si te quieres ahorrar este gasto, empaca de forma estratégica para que puedas llevarlo en tu equipaje de mano y no pagues mucho más por ropa y zapatos que en una de esas ni usas.

KAYAK también cuenta con una herramienta de realidad aumentada para medir el equipaje. Sin importar la aerolínea con la que viajes, con esta nueva función puedes comprobar si la maleta es aceptada como equipaje de mano y si cabe en los compartimentos superiores del avión; y todo esto antes de llegar al aeropuerto.

Video de cómo funciona la herramienta de Realidad Aumentada para maletas

4.- Define tu destino y viaja en el mejor momento

Dependiendo tu destino hay mejores y peores momentos para ir en términos de precio, por ejemplo, viajar en temporada alta puede aumentar hasta 38% el precio de tu vuelo. Te compartimos los mejores tips de cada uno de los destinos más populares en USA entre los mexicanos para que sepas los datos más relevantes de cada uno y reserves cuando te salga más barato:

Houston:

Temporada baja : Mayo – Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 9% de bajada en el precio

: Mayo – Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 9% de bajada en el precio Temporada alta : Diciembre – Época más popular para viajar con una media del 14% de aumento en el precio.

: Diciembre – Época más popular para viajar con una media del 14% de aumento en el precio. Buena oferta ida y vuelta: $5,349 o menos

San Antonio:

Temporada baja : Mayo- Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 15% de bajada en el precio.

: Mayo- Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 15% de bajada en el precio. Temporada alta : Diciembre – Época más popular para viajar con una media del 28% de aumento en el precio.

: Diciembre – Época más popular para viajar con una media del 28% de aumento en el precio. Buena oferta ida y vuelta: $4,302 o menos

Dallas:

Temporada baja : Septiembre – Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 10% de bajada en el precio.

: Septiembre – Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 10% de bajada en el precio. Temporada alta : Época más popular para viajar con una media del 20% de aumento en el precio.

: Época más popular para viajar con una media del 20% de aumento en el precio. Buena oferta ida y vuelta: $4,846 MXN o menos

Miami:

Temporada baja : Septiembre- Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 13% de bajada en el precio.

: Septiembre- Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 13% de bajada en el precio. Temporada alta : Diciembre – Época más popular para viajar con una media del 38% de aumento en el precio.

: Diciembre – Época más popular para viajar con una media del 38% de aumento en el precio. Precio promedio vuelo ida y vuelta desde CDMX : $4,968 MXN (precio promedio de los últimos dos meses)

: $4,968 MXN (precio promedio de los últimos dos meses) Buena oferta ida y vuelta: $3,597 o menos

Las Vegas:

Temporada baja : Junio – Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 18% de bajada en el precio.

: Junio – Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 18% de bajada en el precio. Temporada alta : Diciembre – Época más popular para viajar con una media del 37% de aumento en el precio.

: Diciembre – Época más popular para viajar con una media del 37% de aumento en el precio. Buena oferta ida y vuelta: $4,138 o menos

5.- Visualiza a dónde te hará volar tu presupuesto

Un viaje puede terminar saliendo más caro si no defines bien tu presupuesto. Analiza el dinero que tienes reservado para tus próximas vacaciones e intenta no gastar más. Si ya sabes cuál es tu presupuesto con la herramienta Explore podrás descubrir a dónde te puede llevar tu dinero. Fija tu ciudad de origen, tu destino (Estados Unidos) y en segundos aparecerá un mapa interactivo que te mostrará todos los destinos a los que podrás llegar al precio que fijaste, así, no gastas de más y no dejas de viajar.