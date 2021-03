5 recomendaciones para crear un video musical exitoso

Si perteneces a un proyecto musical que quieres impulsar con un vídeo en la red, conoce algunas ideas para crear un video musical, en sólo cinco puntos.

En 2014, Beyonce se volvió viral en internet con su vídeo 7/11 , ¿por qué? La estrella del pop utilizó una GoPro para grabarlo. Además de que la canción es muy pegadiza, el clip es extremadamente creativo y está claro que ella y los bailarines la pasaron increíble. De igual modo, es evidente que no se gastaron millones de dólares en la producción.

Crear un video musical

Ese vídeo fue la prueba de que a veces la imaginación y una buena idea superan el poder del presupuesto. Si perteneces a un proyecto musical que quieres impulsar con un vídeo en la red, pero tal vez tienes un bloqueo creativo, ¡Estás en el lugar correcto! Porque tenemos muchas ideas que darte, en sólo cinco puntos.

1. Los fundamentos de la producción audiovisual. Si nunca has hecho un vídeo, es importante que conozcas las fases: pre-producción (guiones, borradores), producción (rodaje y grabación) y post-producción (edición, ajustes finales). Debes identificar la importancia de cada una y no saltarte ninguna, porque en cada una de ellas desempeñarás una función distinta y vital para tu video.

¡Un consejo extra! Si no estás seguro de cómo editar vídeos, echa un vistazo a Quik de GoPro. Es una nueva aplicación extremadamente intuitiva, potente, con herramientas fáciles de usar, temas exclusivos, filtros premium y música original.

2. Da en el clavo. El género musical influye mucho en el tono y el concepto creativo que tendrá el vídeo. No es lo mismo ver el trabajo de una banda de heavy metal que el de un grupo de ritmo latino. Pero no todos los clips tienen que ser una micropelícula con una historia, ya que tienes toda la libertad para hacer algo diferente incluso dentro del mismo género.

3. Emociona a tu audiencia. Tu vídeo debe tener la calidad necesaria para que el espectador sienta la fuerte necesidad de verlo una y otra vez al grado de querer compartirlo en sus redes sociales. Incluso puedes aprovechar que actualmente la tendencia en TikTok es hacerse viral con canciones que nadie conoce pero que aportan ideas innovadoras en coreografías, o pasos sencillos y replicables.

4. En serio, atrévete a experimentar. Tanto el género como tu público deben estar bien alineados con una buena idea. Hablamos del corazón de tu vídeo: el concepto creativo. Aquí es donde debes poner el esfuerzo y, por muy loco que parezca, cuanto más se diferencie del resto, será mejor.

Al principio, 7/11 no era el tipo de vídeo al que Beyonce tenía acostumbrados a sus fans, pero al día de hoy es uno de los clips más memorables de la cantante estadounidense.

5. Detalles técnicos. No te preocupes si el equipo de filmación que tienes no es profesional. Ponte en plan «minimalista», con lo justo y necesario en cuanto a iluminación, ambientación, micrófonos, etc. Busca lo que mejor se adapte a tus necesidades o puedes ser como Beyonce y hacer maravillas con una GoPro.

El modelo más reciente HERO9 Black es extremadamente versátil a la hora de grabar. Más allá de que graba con un impresionante 5K, puedes montarla en diferentes accesorios que permiten un ángulo único como en la cabeza, mano o pecho. Estas tomas te brindarán una perspectiva increíble. También puedes convertir tu equipo en uno más profesional si lo complementas con el Light y Media Mod convirtiendo a la cámara en un estudio de grabación portátil.

¡Ahora ya sabes todo lo que necesitas para triunfar en Internet! Que la música te acompañe.

Para más información por favor visite www.gopro.com o sígalos en:

Instagram @gopromx

#GoPro #GoProMX