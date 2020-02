Realme presentará su nuevo smartphone 5G insignia: realme X50 Pro 5G en el Mobile World Congress 2020

realme anunciará oficialmente el realme X50 Pro 5G en un evento de lanzamiento llamado "Speed of the future” en el Mobile World Congress (MWC) 2020.

realme, la marca de teléfonos inteligentes de más rápido crecimiento, anunció oficialmente hoy, que presentará un nuevo producto 5G en un evento de lanzamiento llamado «Speed of the future” en el Mobile World Congress (MWC) 2020 de Barcelona, España, a las 9:30 am (UTC + 01: 00) del próximo 24 de febrero, el realme X50 Pro 5G, el primer teléfono inteligente insignia 5G de realme.

realme X50 Pro 5G en el MWC 2020

Será la primera vez que realme participa en el MWC, la expo más grande e importante de la industria de tecnologías móviles. Como parte de su esfuerzo por popularizar el 5G a nivel global, realme se apega a su concepto de marca “Dare to leap” (Atrévete a dar el salto), para presentar su dispositivo 5G insignia, el realme X50 Pro 5G, equipado con el primer lote de Qualcomm Snapdragon 865 5G para plataformas móviles.

En la cuarta Cumbre de Tecnología Qualcomm Snapdragon, celebrada a fines del año pasado, Qualcomm anunció que realme sería una de las primeras marcas de teléfonos inteligentes con las plataformas móviles Snapdragon 765G y Snapdragon 865 5G. El 7 de enero de 2020, se lanzó oficialmente en China el primer teléfono inteligente 5G de realme, equipado con Snapdragon 765G, el realme X50 5G «5G Youth Flagship«. Todo el portafolio de productos ha recibido excelentes críticas de los consumidores. Con su primera participación en el MWC, realme traerá un dispositivo significativo: el realme X50 Pro 5G, su primer producto insignia 5G, que viene con la plataforma móvil Snapdragon 865 5G.

realme ha hecho grandes esfuerzos para convertirse en una de las primeras marcas de teléfonos inteligentes con la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 865 5G, lo que no es tan fácil. Esto demuestra que la marca ha desarrollado una estrecha cooperación con las cadenas de suministro representadas por Qualcomm, lo que le permite ofrecer a los consumidores globales las tecnologías y productos más avanzados al instante.

realme se empeña en convertirse en una marca tecnológica en tendencia que «se atreve a dar el salto», debutando en el MWC como una marca global líder.

Desde su creación, realme ha crecido con el concepto de marca «Dare to Leap» (Atrévete a dar el salto) y una oferta de teléfonos inteligentes altamente competitivos. Según las estadísticas globales de Counterpoint Research, una de las empresas líderes en análisis de la industria global con sede en Asia, el total de envíos de teléfonos inteligentes de realme en el tercer trimestre de 2019 superó los 10 millones, ubicándose en el séptimo lugar en todo el mundo. En comparación con el mismo período en 2018, realme tiene una tasa de crecimiento del 808%, convirtiéndose así, en la marca de teléfonos inteligentes de más rápido crecimiento en el mundo. Al mismo tiempo, realme, como marca global, ha ingresado a 25 mercados en todo el mundo, incluidos China, India, el Sudeste de Asia, Rusia, Medio Oriente y Europa, etc. dando forma a un patrón global.

realme da el salto a América Latina

Este año, realme llegará al mercado de México y de Colombia, como primer paso en sus planes de expansión en Latinoamérica, con una oferta de equipos con tecnología 5G, una visión hacia la AIoT (Inteligencia Artificial de las Cosas, AIoT por sus siglas en inglés) y el respaldo de más de 60 reconocimientos de renombre mundial que avalan su concepto de marca y la experiencia de sus productos.

En 2020, realme se dará a la tarea de «difundir la tecnología, las últimas tendencias y la diversión» prestando especial atención a las demandas de los clientes jóvenes. Con su oferta única de teléfonos inteligentes y AIoT, realme creará un estilo de vida inteligente y en tendencia que seguramente se volverá popular entre los jóvenes y, además, proporcionará a sus clientes globales, productos tecnológicos con una experiencia sorprendente.

Esta vez, realme debuta como la marca líder mundial de teléfonos inteligentes en el MWC 2020, marcando la importancia de su labor como «divulgador de la tecnología de moda», lo que constituye un gran paso en su construcción de marca y un comienzo significativo para sus planes en 2020.

