Razer se une a la lucha contra el COVID-19: fabricará cubrebocas en algunas de sus líneas de producción

Con el fin de apoyar los esfuerzos que diversos países hacen para combatir el COVID-19, Razer, la firma de computadoras y accesorios gaming, ha anunciado que algunas de sus líneas de producción serán habilitadas para la manufactura de cubrebocas, elemento escencial para que el personal médico pueda protegerse y tratar a los afectados por este virus.

Min-Liang Tan, CEO de Razer ha dado a conocer esta información vía Twitter, señalando que su intención es producir hasta 1 millón de cubrebocas, las cuales serán donadas a diversos países afectados por el COVID-19.

Para poder realizar las mascarillas, el CEO de Razer ha explicado que los diseñadores e ingenieros de la marca han estado trabajando turnos de 24 horas para poder adaptar las líneas de producción que temporalmente dejarán de fabricar accesorios gamer y en su lugar servirá para fabricar ese importante insumo médico, que actualmente ha escaseado durante la emergencia generada por el COVID-19 .

While there has been incredible demand for our products during this time with many staying home to avoid the crowds (and to play games), the team at @Razer understands that all of us have a part to play in fighting the virus – no matter which industry we come from.

— Min-Liang Tan (@minliangtan) March 19, 2020